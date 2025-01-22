1 milyar dolarlık yatırım daha! Google, Anthropic ile yapay zeka yarışında öne geçmeyi hedefliyor

Teknoloji devi Google, yapay zeka sektöründeki rekabeti kızıştıran yeni bir adım atarak Anthropic’e 1 milyar dolar daha yatırım yaptığını duyurdu. Daha önce de Anthropic’e yaklaşık 2 milyar dolar taahhüt eden Google, bu yatırımla birlikte start-up’taki hissesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Anthropic, en çok Claude yapay zeka modelleri ailesiyle tanınıyor. Bu modeller, kullanıcıların istemlerine yanıt olarak metin, görüntü ve kod üreten üretici yapay zeka araçlarını içeriyor. Şirket, OpenAI'nin GPT4 modeliyle rekabet eden Claude platformuyla sektörde öne çıkan girişimlerden biri.

Google, geçmişte yapay zeka modelleri için kullanılan temel teknolojiyi geliştiren şirketlerden biri olmasına rağmen, bu teknolojiyi ticarileştirme yarışında Microsoft ve OpenAI gibi rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Anthropic’e yapılan bu yeni yatırım, Google’ın yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artırma ve iş modelini çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Anthropic’in değeri hızla artıyor

Anthropic, Lightspeed Venture Partners liderliğindeki yeni bir finansman turunda yaklaşık 60 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmaya hazırlanıyor. Şirketin bu turdan 2 milyar dolar daha yatırım alması bekleniyor. Bu gelişme, Anthropic’in sektörde hızla yükselen bir yapay zeka lideri olduğunu ve Google’ın bu alandaki konumunu güçlendirme hedefinde doğru bir ortak seçtiğini gösteriyor.

Google’ın bu yatırımı, şirketin Microsoft, Meta ve Amazon gibi rakiplerle mücadele etmek için yapay zeka işine daha fazla kaynak ayırma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.