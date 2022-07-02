1 milyar liraya yakın şarj istasyonu yatırımı devreye alınacak

Nestle Health Science firmasının Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulan enteral beslenme fabrikasının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının sonuçlarını ilan ettiklerini söyledi. Bu alanlarda da yapılacak projelerin Ar-Ge'lerini, yatırımlarını, üretimlerini Bakanlık olarak destekleyeceklerini anlatan Varank, şöyle konuştu: “Bizim desteklerimiz sayesinde hangi yatırımların önü açılıyor? Bunların bir tanesi de tabii ki sizin yakından bildiğiniz Togg konusu. Türkiye'nin otomobili projesi bildiğiniz gibi bizim yönlendirmelerimiz ve desteklerimiz sayesinde şu anda Bursa'da hayata geçiriliyor. Gemlik'te fabrikanın inşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonundan önce seri üretim araçlarımızın üretildiğini o fabrikadan görebileceğiz."

Varank, dünyada şu anda trendin elektrikli araçlarda olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özel sektör tarafından hayata geçirilecek elektrikli şarj istasyonları konusunda da öncülük ediyoruz. Bu manada elektrikli şarj istasyonları konusunda bir müjdeyi Bursa'dan ben tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Türkiye'de 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı, 300 milyon lira bütçeli şarj istasyonları destek programı çağrısına biz daha önce çıkmıştık. Ülkemizde elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları altyapısını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığımız şarj istasyonları destek programının çağrısını sonuçlandırdık, değerlendirmelerimizi yaptık. 200'den fazla firmamızın başvuruda bulunduğu bu programla bir yılda 1 milyar liraya yakın şarj istasyonu yatırımı inşallah devreye alınacak. Böylelikle Türkiye'nin otomobili piyasaya çıkmadan önce 81 ilimizin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu devreye alınmış olacak."

Şarj istasyonları için 46 yatırıma 150 milyon lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı.

Bakanlık tarafından nisan ayında başvuru alınmaya başlayan destek programının sonuçları açıklandı. Beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaşılan program için Bakanlığa 200'den fazla yatırımcı adayı başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan firmalar belirlendi.

Program kapsamında Bakanlığın belirlediği 46 yatırım konusuna toplamda 355 proje başvurusu gerçekleşti. En düşük destek talebine göre yarışma yaklaşımıyla yapılan değerlendirme neticesinde 20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı. Bakanlık bu yatırımlar için toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlayacak. Bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı tetiklenecek.

Yatırımcıların 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekirken, yatırımların çok daha hızlı bir şekilde tamamlanacağı öngörülüyor.

Program ile asgari 90 kWs'lik hızlı şarj imkanı sunacak 1572 istasyon ile 180 MW'dan fazla kurulu gücün sektöre kazandırılmasını hedefleniyor. Bu sayede, Türkiye hızlı şarj kapasitesini en hızlı artıran ülkelerden biri haline gelecek.