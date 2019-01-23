1 milyon kişilik ek istihdam sözü
Ekonomi şurasının basına kapalı bölümünde oda ve borsa başkanlarının istihdam için verdiği taahhüdün 1 milyon sayısına ulaştığı öğrenildi. (Hüseyin Gökçe/Mehmet Kaya)
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