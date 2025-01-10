1 milyon kullanıcıya ulaşacak alışveriş kredisi de verecek
Yeni nesil çevrimiçi neobankacılık, tüm dünyada 2024’te 176 milyar dolara ulaştı. Türkiye’de sektöre 2020’de adım atan MARS, tüm bankacılık hizmetlerini tek kart üzerinden gerçekleştirerek 1 milyon kullanıcıya ulaşacak. MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, “Bu yıl ilave bir taksit ve mart sonuna kadar alışveriş kredisini de hizmetlerimize eklemeyi planlıyoruz” diye konuştu.
Hamide HANGÜL
Finansal hizmetlerde dönüşüm sağlayan yeni nesil bankacılık sistemi neobankacılık, tüm dünyada giderek yayılıyor. Türk girişimciler tarafından kurulan ve 2020 yılından bu yana neobankacılık sektöründe faaliyete gösteren MARS, tüm kredi kartı ödemesi, taksit gibi finansal hizmetleri tek kart üzerinden gerçekleştirerek 700 bin olan kullanıcı sayısını 1 milyona çıkartmayı hedefliyor.
Sektördeki gelişmeleri ve MARS’ın hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla anlatan MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, dünyada hızlı büyüyen neobankacılık sektörünün, 2023 yılında pazar büyüklüğünün 118 milyar dolara çıktığını, 2024 yılında 176 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
2030 hedefi 1 trilyon dolar
Bu büyüklüğün, finans sektörünün büyük bir dönüşüm içinde olduğunu gösterdiğini dile getiren Emrah Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “2030’ların ortasında neobankacılığın hacminin 1 trilyon dolara ulaşması hedefleniyor. 2023 yılında, 18 milyon daha fazla insan, geleneksel bankacılık uygulamaları yerine neobanka uygulamalarını indirmeyi tercih etti.
Dünyada büyük bir potansiyel var. Asya-pasifik neobankacılığın geliştiği en önemli pazar. Bunun yanı sıra Brezilya, Portekiz, Hindistan gibi ülkelerde de ciddi rakamlarla büyüme gerçekleşiyor. Türkiye’de de büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. MARS olarak neobankacılığın ülkemizde gelişmesi, kullanıcı sayısının artması için çalışıyoruz” diye konuştu.
Dünya genelinde neobank alanında faliyet gösteren çok sayıda şirket olduğunu vurgulayan Kaya, “Tüm dünyada finansal sistemi değiştiren neobankaların ekosistemine katılan kullanıcıların sayıları çok büyük bir hızla artış gösteriyor. Türkiye’de de benzer tabloyla çok yakında karşılacağız. Kullanıcılar şubesiz, pratik, zaman kaybetmeden, limitlerini birleştirebildiği, finansal kontrolünü kişilleştirebildiği, özgürleştirebildiği sistemlere yöneliyorlar. Biz de tam olarak bunu sunuyoruz” diye konuştu.
“Dünyada çok sayıda şirket var”
Türkiye’de Aralık 2024 verilerine göre 128,9 milyon adet kredi kartı kullanıldığına işaret eden Kaya, “Yetersiz bakiye, kartlar arası ödeme, hesap karmaşası, ödeme tarihlerine göre kullanım ve zorlaşan takip ile bireysel finans yönetimi ve kontrolü her geçen gün zorlaşıyor” dedi.
MARS ile tüm bankacılık hizmetini tek bir kartta yönetilmesini sağladıklarını açıklayan Kaya, çalışmalarını şöyle anlattı: “MARS’a gelenler tek bir uygulama ve tek kartla finansal ekosistemlerinde tüm kartlarını birleştirip ödemelerini yapıp, harcamalarını kolayca kontrol edebiliyorlar. Çünkü sizin, her bir bankada ayrı hesaplarınız, kartlarınız, kredi kartlarınız, vadeli mevduat hesaplarınız olabilir.
Bir neobank MARS kartı aldığınızda, tüm banka ve kredi kartlarınızı, hesaplarınızı bağlayabiliyorsunuz. Tek bir kartla ödeme ya da taksitlendirme işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Kullanıcılar, istedikleri bankadaki, istedikleri tutarda parayı MARS uygulamasını kullanarak ATM’lerden ücretsiz çekebiliyorlar. Alışverişte kampanya bilgisi de verecek. Hangi kartta hangi marka için kampanya varsa o kart için bilgilendirme de yapacak. Yurt dışında da kullanılabiliyor.
Şu an 700 bin kullanıcımız var. 2025 yılında ilk çeyreğinde 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı planlıyoruz. Bu yıl kullanıcılara ilave bir taksiti MARS’ın vermesini ve kullanıcılara alışveriş kredisi vermeyi de planlıyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde, mart sonuna kadar alışveriş kredisi hayatımıza girmiş olacak.” Bir Türk markası olarak globale açılma hedefi olduğunu da açıklayan Emrah Kaya, Türkiye’yi dünya pazarında temsil etmeye hazır olduklarını ve Avrupa merkezli yatırımcılarla görüşmelere başladıklarını bildirdi.
“Bankalarla rekabet etmiyoruz”
Türkiye’de bankaların dijitalleşme sürecinin çok başarılı olduğunu vurgulayan Emrah Kaya, dünyada örnek olunacak seviyede olduğunun altını çizdi. Gelişen dünyada artık bankacılığı, sadece bankaların yapmadığını, dünyada neobank adlı bir kategori olduğuna işaret eden Kaya, “Aslında teknoloji DNA’lı şirketleri de bankacılığa geçiyor.
Fintech ve Techfin diye bir ayrım var. Bankaların içinden çıkana fintech deniyor. Şu anda teknoloji şirketleri bankacılığa yakınsıyorlar. Biz bankalarla rekabet etmiyoruz, hatta onların artması bizim için avantaj. Biz tüm bankalardaki tüm ürünlerinizi tek bir kanaldan yönetilmesini sağlıyoruz. Sizin bütün bankalardaki kartlarınızı bu kartta birleştirecek bir teknolojiye sahip” diye konuştu.