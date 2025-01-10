1 milyon kullanıcıya ulaşacak alışveriş kredisi de verecek

Hamide HANGÜL

Finansal hizmetlerde dö­nüşüm sağlayan yeni ne­sil bankacılık sistemi neo­bankacılık, tüm dünyada giderek yayılıyor. Türk girişimciler tara­fından kurulan ve 2020 yılından bu yana neobankacılık sektörün­de faaliyete gösteren MARS, tüm kredi kartı ödemesi, taksit gibi fi­nansal hizmetleri tek kart üze­rinden gerçekleştirerek 700 bin olan kullanıcı sayısını 1 milyona çıkartmayı hedefliyor.

Sektörde­ki gelişmeleri ve MARS’ın hedef­lerini düzenlediği basın toplantı­sıyla anlatan MARS Kurucu Or­tağı Emrah Kaya, dünyada hızlı büyüyen neobankacılık sektörü­nün, 2023 yılında pazar büyüklü­ğünün 118 milyar dolara çıktığı­nı, 2024 yılında 176 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

2030 hedefi 1 trilyon dolar

Bu büyüklüğün, finans sektö­rünün büyük bir dönüşüm için­de olduğunu gösterdiğini dile getiren Emrah Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “2030’ların or­tasında neobankacılığın hacmi­nin 1 trilyon dolara ulaşması he­defleniyor. 2023 yılında, 18 mil­yon daha fazla insan, geleneksel bankacılık uygulamaları yerine neobanka uygulamalarını indir­meyi tercih etti.

Dünyada büyük bir potansiyel var. Asya-pasi­fik neobankacılığın geliştiği en önemli pazar. Bunun yanı sıra Brezilya, Portekiz, Hindistan gi­bi ülkelerde de ciddi rakamlar­la büyüme gerçekleşiyor. Türki­ye’de de büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. MARS olarak neo­bankacılığın ülkemizde geliş­mesi, kullanıcı sayısının artma­sı için çalışıyoruz” diye konuştu.

Dünya genelinde neobank ala­nında faliyet gösteren çok sayıda şirket olduğunu vurgulayan Ka­ya, “Tüm dünyada finansal sis­temi değiştiren neobankaların ekosistemine katılan kullanıcı­ların sayıları çok büyük bir hız­la artış gösteriyor. Türkiye’de de benzer tabloyla çok yakında karşılacağız. Kullanıcılar şube­siz, pratik, zaman kaybetmeden, limitlerini birleştirebildiği, fi­nansal kontrolünü kişilleştire­bildiği, özgürleştirebildiği sis­temlere yöneliyorlar. Biz de tam olarak bunu sunuyoruz” diye konuştu.

“Dünyada çok sayıda şirket var”

Türkiye’de Ara­lık 2024 verile­rine göre 128,9 milyon adet kredi kar­tı kullanıl­dığına işa­ret eden Ka­ya, “Yetersiz bakiye, kart­lar arası öde­me, hesap kar­maşası, ödeme tarihlerine göre kullanım ve zorla­şan takip ile bireysel finans yö­netimi ve kontrolü her geçen gün zorlaşıyor” dedi.

MARS ile tüm bankacılık hizmetini tek bir kartta yönetilmesini sağladıkla­rını açıklayan Kaya, çalışmaları­nı şöyle anlattı: “MARS’a gelen­ler tek bir uygulama ve tek kart­la finansal ekosistemlerinde tüm kartlarını birleştirip ödemeleri­ni yapıp, harcamalarını kolayca kontrol edebiliyorlar. Çünkü si­zin, her bir bankada ayrı hesap­larınız, kartlarınız, kredi kartla­rınız, vadeli mevduat hesapla­rınız olabilir.

Bir neobank MARS kartı aldığınızda, tüm banka ve kredi kart­larınızı, hesaplarınızı bağlayabiliyorsunuz. Tek bir kartla ödeme ya da taksitlendir­me işlemlerinizi yapabiliyor­sunuz. Kul­lanıcılar, is­tedikleri bankadaki, istedikleri tutarda pa­rayı MARS uygulama­sını kullana­rak ATM’ler­den ücretsiz çekebiliyorlar. Alışverişte kam­panya bilgisi de verecek. Han­gi kartta hangi marka için kam­panya varsa o kart için bilgilen­dirme de yapacak. Yurt dışında da kullanılabiliyor.

Şu an 700 bin kullanıcımız var. 2025 yılın­da ilk çeyreğinde 1 milyon kulla­nıcıya ulaşmayı planlıyoruz. Bu yıl kullanıcılara ilave bir taksiti MARS’ın vermesini ve kullanıcı­lara alışveriş kredisi vermeyi de planlıyoruz. 2025 yılının ilk çey­reğinde, mart sonuna kadar alış­veriş kredisi hayatımıza girmiş olacak.” Bir Türk markası olarak globale açılma hedefi olduğunu da açıklayan Emrah Kaya, Türki­ye’yi dünya pazarında temsil et­meye hazır olduklarını ve Avru­pa merkezli yatırımcılarla görüş­melere başladıklarını bildirdi.

“Bankalarla rekabet etmiyoruz”

Türkiye’de bankaların dijitalleşme sürecinin çok başarılı olduğunu vurgulayan Emrah Kaya, dünyada örnek olunacak seviyede olduğunun altını çizdi. Gelişen dünyada artık bankacılığı, sadece bankaların yapmadığını, dünyada neobank adlı bir kategori olduğuna işaret eden Kaya, “Aslında teknoloji DNA’lı şirketleri de bankacılığa geçiyor.

Fintech ve Techfin diye bir ayrım var. Bankaların içinden çıkana fintech deniyor. Şu anda teknoloji şirketleri bankacılığa yakınsıyorlar. Biz bankalarla rekabet etmiyoruz, hatta onların artması bizim için avantaj. Biz tüm bankalardaki tüm ürünlerinizi tek bir kanaldan yönetilmesini sağlıyoruz. Sizin bütün bankalardaki kartlarınızı bu kartta birleştirecek bir teknolojiye sahip” diye konuştu.