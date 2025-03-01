1 milyondan fazla kadına iş imkânı

Nagihan KALSIN - ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’de Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda bir sunumu yaptı.

Sunumunda istihdam edilen kadın sayısının 11 milyon olduğuna değinen Işıkhan, ‘İş Pozitif Programıyla 2023 yılının şubat ayından bugüne kadar gerçekleştirilen istihdam rakamlarını hatırlattı. Işıkhan, “519 bin 214’ü yerleştirme, 239 bin 688’i aktif işgücü programı olmak üzere toplam 758 bin 982 kadın istihdama kazandırılmıştır. Burada aslında gerçekleştirdiğimiz çok önemli bir başarı var; kadın istihdamında hizmetler sunan kadın kooperatifleri, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumlarının tüm hibe, destek ve projelerini bir platform altında birleştirdik ve bu platform sayesinde de inşallah bu yılın sonunda da 1 milyondan fazla kadını istihdama kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

19 Mart 2011 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında toplam 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili Alo 170 üzerinden alınan çağrıların yüzde 81 oranla özel sektör çalışan larından yani 117 bini, yüzde 19 oran ile kamu sektörü çalışanlarından geldiğini aktaran Işıkhan , “O oran da 27 bin dolayında. Yine, aynı tarihler arasında toplam 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili hattımıza gelen çağrıların yüzde 82’si erkek çalışandan, yüzde 61’i kadın çalışanlardan gelmiş tir. Çalışma hayatında ayrımcılık ve tabii, bizim en önemli hedeflerimiz arasında mobbinge sıfır tolerans tanımaktır” diye konuştu.

İşsizlik 21 aydır tek hanede

Türkiye’de işsizlik oranı, ocakta ayında da tek hane olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025’e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 25 bin azalarak 3 milyon 2 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı üst üste 21 aydır tek haneli seviyede kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.