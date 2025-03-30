1 Nisan’da yürürlüğe giriyor: Yalıtım kuralları değişti! Yeni binalar artık böyle yapılacak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir tebliğle, binalarda uygulanacak yalıtım kuralları yeniden düzenlendi. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek olan düzenleme, hem enerji verimliliğini artırmayı hem de çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yeni standartla birlikte binalar yalnızca ısıtma ihtiyacına göre değil, aynı zamanda soğutma gereksinimi göz önünde bulundurularak da projelendirilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, revize standarda göre inşa edilecek yapılarda, konfor şartları değişmeden ısıtma ve soğutmaya bağlı enerji tüketiminin yüzde 25 azalması sağlanacağı ifadele edildi.

Atatürk Barajı’nın üç ayda ürettiği enerji kadar tasarruf

Yapılan hesaplamalara göre, yeni düzenleme kapsamında her yıl inşa edilecek binalarda 2,5 teravatsaatlik enerji tasarrufu elde edilecek. Bu miktar, Atatürk Barajı’nın üç ayda ürettiği enerjiye denk geliyor. Isı yalıtımında sağlanacak iyileştirmeler, enerji tasarrufunun yanı sıra karbon salımının azaltılmasına da katkı sunacak.

Yeni standartlarla uyumlu olarak inşa edilecek yapılar sayesinde yılda yaklaşık 600 milyon ton eş değerinde karbondioksit emisyonunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlık, bu adımın Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacağını ve ülkenin daha sürdürülebilir, çevre dostu bir geleceğe doğru ilerlemesine destek olacağını vurguladı.