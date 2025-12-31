1 Ocak Perşembe (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? Bugün banka çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk gününde özel sektör ve kamu kurumlarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle bankada işi olanlar bu konuya ağırlık vermiş durumda... "1 Ocak Perşembe (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı" sorusu öne çıkıyor.

1 Ocak bankalar açık mı?

1 Ocak dünyada olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil. Bu sebeple kamu bankaları, özel bankalar kapalı olacak. EFT yapılamayacak. Fast ve havale işlemleri kesintisiz devam edecek.

Bankalar yeni mesai gününe 2 Ocak Cuma günü başlayacaklar.