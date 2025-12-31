1 Ocak Perşembe (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? Yarın borsada işlem yapılıyor mu?

Yılbaşı bu gece kutlanacak. 1 Ocak resmi tatil olduğu için borsanın açık olup olmadığı sıkça araştırılıyor. Yatırımcılar kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına "1 Ocak Perşembe (yarın) borsa açık mı, kapalı mı" diye soruyor.

1 Ocak Perşembe (yarın) borsa açık mı?

1 Ocak resmi tatil. Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem yapılamayacak. Pay piyasası, vadeli işlemler ve diğer tüm piyasalar kapalı olacak.

Borsada işlemler 2 Ocak Cuma günü yapılacak.