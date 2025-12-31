1 Ocak Perşembe (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? Yarın borsada işlem yapılıyor mu?
Milyonlarca Borsa İstanbul yatırımcısı yarınki durumu merak ediliyor. Yeni yılın ilk gününde işlem yapılıp yapılmadığını sorgulamaya başladı. Konu hakkında bilgi almak isteyenler "1 Ocak Perşembe (yarın) borsa açık mı, kapalı mı" sorusuna başvuruyor.
Yılbaşı bu gece kutlanacak. 1 Ocak resmi tatil olduğu için borsanın açık olup olmadığı sıkça araştırılıyor. Yatırımcılar kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına "1 Ocak Perşembe (yarın) borsa açık mı, kapalı mı" diye soruyor.
1 Ocak Perşembe (yarın) borsa açık mı?
1 Ocak resmi tatil. Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem yapılamayacak. Pay piyasası, vadeli işlemler ve diğer tüm piyasalar kapalı olacak.
Borsada işlemler 2 Ocak Cuma günü yapılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ