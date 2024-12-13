1 Ocak'ta başlıyor: Tapu ve kadastroda 3 boyutlu dönem!

Türkiye’de tapu işlemlerinde dijitalleşme adına önemli bir adım atılıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı yazılı açıklamada, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli’nin kullanılmasının 1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu hale geleceğini hatırlattı.

Gedikli, yeni uygulamanın “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” kapsamında hayata geçirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu yenilik, yapıların dijital ortamda daha güvenli ve şeffaf şekilde kaydedilip denetlenmesini sağlayacak. Kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projeyle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli’nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Bu doğrultuda çalışmalar 'Dijital Bina' konseptiyle sürdürülecek. Tüm bilgilere 'dijitalbina.tkgm.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.”

Gayrimenkul sektöründe büyük yenilik

Gedikli, 3 boyutlu sistemin gayrimenkul sektöründe önemli bir dönüşüm sağlayacağını ifade etti. Uygulamanın, Türkiye’nin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına ve doğal afet risklerini azaltarak afet yönetimini iyileştireceğine dikkat çekti.

Sektördeki paydaşların bu yeni sisteme uyum sağlayabilmeleri için geçiş sürecinde gerekli hazırlıkları yapmaları gerektiğini vurgulayan Gedikli, "Belirtilen tarihe kadar tüm tarafların sistemin gerekliliklerini yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

Bu yenilikle birlikte, gayrimenkul işlemleri daha güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülecek. Uygulamanın ayrıca, doğal afetler sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde de etkin bir rol oynaması bekleniyor.