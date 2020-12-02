10 ayda 37,3 milyar TL’lik yatırım tamamlandı

Salgın nedeniyle ekonominin zor bir dönemden geçtiği 2020 yılında, yatırım teşvik belgelerindeki olumlu seyir yanında, önceki yıllarda başlamış 2 bin 317 yatırım da tamamlama vizesi alarak faaliyete başlama aşamasına geldi.

DÜNYA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre 2020 ilk çeyrekte 20,4 milyar TL’lik yatırım tamamlama vizesi aldı. Sadece Mart ayında 9,9 milyar TL’lik yatırım tamamlandı. Böylece yılın ilk çeyreğine güçlü bir başlangıç yapıldı. Ancak salgının etkisinin görüldüğü ikinci çeyrekte son kademe yatırımlar yapılmadı ya da firmalar vize almak için beklemeyi tercih ettiler. 2020 ikinci çeyrekte 530 firma 6,7 milyar TL tutarında yatırımı tamamladı. Üçüncü çeyrekte ise yine toparlanma görülerek, 668 proje 8,5 milyar TL’lik yatırım için tamamlama vizesi verildi. Böylece 2020 Ocak-Ekim döneminde 37 milyar 344 milyon TL’lik yatırım tamamlanarak faaliyete hazır hale gelmiş oldu.

Yatırım tamamlama vizesi, teşvik belgeli yatırımlar tamamlandıktan sonra belgeye uygunluğa yönelik yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleşen yatırımlara veriliyor. Bu arada, tamamlanan yatırımlarla gayri safi sabit sermaye oluşumuna bakıldığında, yılın üçüncü çeyreğinin de yatırımlar açısından göreli olarak daha iyi olacağı gözlendi. Tamamlama vizeleri yatırım kanalına olumlu yansıma olarak kayda alınıyor. Bu arada yılın ilk 10 ayı sonunda 173,5 milyar TL tutarında yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.