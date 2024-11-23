10 bin kişiye istihdam sağlayacak 10 milyar liralık sanayi yatırımı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde, bin dönüm arazi üzerinde 10 milyar TL’lik bütçe ile inşa çalışmaları devam eden İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi’nde; hastane, spor tesisleri, idari binalar, otel, cami ve 1200 ticari iş yeri yer alıyor.

60 blokun bir yıl içinde tamamlanıp ilk etapta 2 bin kişinin istihdamının sağlanması planlanan proje bitince yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Projenin içinde bir blokta kadınlara kalfalık eğitimi verilip meslek sahibi yapıldıktan sonra uzun vadeli ödeme planıyla iş yeri sahibi yapılması yer alıyor.

Depremzedeler için büyük iş imkanı doğacak

Proje sorumlusu ve Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, “Hem bölge için, hem de Diyarbakır’da depremzedelerimiz için büyük iş imkanları açıyoruz. Bölgede çok büyük iş sıkıntıları var. Vatandaşlarımıza ekmek kapısı açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geri dönüşüm tesisi bloklarımızı dikmeye çalışıyoruz. Bizim hesabımıza göre 10 bin insan bu sanayi içerisinde çalışacak” dedi.

Proje için hiçbir tarımsal araziye zarar verilmedi

Bu 1200 işyerinin içerisinde mağazalar, dükkan, geri dönüşüm tesisi, imalatçılar, sanayi sitesi , benzin istasyonları, okul, hastane olacağını ifade eden Çubuk, “Burada yaşayacak insanlarımız buralarda ekmek teknesi arıyor. Bizde devletimiz sayesinde burada iş imkanı sağladık. Burası Karacadağ eteklerinde taşlık bir bölge. Tarımsal arazi üzerinde değil de, atıl arazi üzerinde büyük bir sanayi kuruyoruz” dedi.

İlk etapta 2 bin kişinin bu bloklarda çalışacağını aktaran Çubuk, “Aynı zamanda, bölgemizde kalifiyeli eleman yetiştireceğiz. Operatör bulamıyoruz. Bir tane bloku da sadece hanımlarımıza, genç kızlarımıza ayırıyoruz. Onlarda sabahtan akşama kadar evde otuyorlar. Onlarında yapabileceği işlerde kalfalık üreteceğiz. Daha sonra kadınlarımıza güzel iş imkanı sağlayarak dükkan verip uzun vadeli taksitlerle iş sahibi yapacağız” şeklinde konuştu.