Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL şarj ücreti...

Restoranların servis ücreti, kuver, harcama limiti uygulamaları tepki çekmeye devam ederken, İstanbul'da bulunan Kadıköy Terminal kompleksi içindeki ünlü bir meyhanedeki uygulama yok artık dedirtti. Sabah Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bir arkadaşının yaşadığı olayı köşesine taşıdı. "Şarjı hesaba şarj etmişler" başlıklı yazı şöyle:

- Methini çok duyduğum Ankaralı bir meyhane, bir süre önce Pelin Akın Özalp'in yönetim kurulu başkanı olduğu Kadıköy'deki komplekste şube açmıştı. Geçenlerde arkadaşlarla gittik. Gerçekten de dedikleri kadar var, her şey harikaydı.

- Ancak bir arkadaşım aynı mekanda geçen ay yaşadığı bir olayı anlatınca şaştım kaldım! Ödediği yaklaşık 10 bin liralık hesabın içinde 45 liralık şarj ücretinin de olduğunu söyleyince şaka yapıyor sandım başta; yapmıyormuş!

- Adisyonun fotoğrafını gösterince ikna oldum ama bu nasıl bir işletme zihniyetidir, nasıl bu kadar küçük düşünebilirler anlayamadım doğrusu! Gerçekte pes diyorum...

