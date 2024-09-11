10 Eylül elektrik üretim hacmi: 1,36 milyon megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 979 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 255 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Dün ülkede 14 bin 736 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 667 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.