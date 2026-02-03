10 günlük tatil ve mücevher ile ihracat yüzde 3,9 geriledi

İhracatı yıla kötü başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mus­tafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açık­ladı. Buna göre, geçen ay tak­vim etkisiyle ihracat yüzde 3,9 oranında azalışla 20 mil­yar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yaşanan düşüş­te 5 hafta sonuna denk gelen 9 günlük tatil ile 1 günlük yıl­başı tatili etkili oldu. Ayrıca, işlenmiş altın ve enerji rafi­ne petrol ürünleri ihracatın­da yaşanan gerileme de ocak ayı ihracatını olumsuz etki­ledi. Geçen ay mücevher ih­racatı yüzde 59 gerileme ile 476,8 milyon dolar olarak ger­çekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 11,2 arttı

Ocak ayında ithalat ise yüz­de 0,03 oranında artışla 28 milyar 681 milyon dolar ol­du. Dış ticaret açığı ise yüzde 11,2 artarak 8,4 milyar dolara yükseldi. Yıllandırılmış ihra­cat yüzde 3,7 artışla 272 mil­yar 529 milyon dolar, ithalat da yüzde 5,5 artışla 365 milyar 379 milyon dolar olarak ger­çekleşti. Yıllandırılmış 12 ay­lık dış ticaret açığı da 92,9 mil­yar dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde dış ticaret hacmi de yüzde 4,7 oranında artarak 637 milyar 908 milyon dolara yükseldi. 2026 yılı Ocak ayın­da geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,9 puan azalarak yüz­de 70,9’a geriledi. Enerji veri­leri hariç tutulduğunda, ihra­catın ithalatı karşılama oranı 6,9 puan azalarak yüzde 82,3’e düştü. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihra­catın ithalatı karşılama oranı 6,3 puan azalarak yüzde 87,3 olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörü ilk sırada

Sektörler özelinde bakıldı­ğında ocakta otomotiv 3,1 mil­yar dolarlık ihracatla yine ilk sırada yer aldı. Otomotivi, 2,3 milyar dolarla kimyevi mad­deler, 1 milyar 342 milyon do­larla elektrik-elektronik, 1 milyar 341 milyon dolarla ha­zır giyim ve 1 milyar 85 milyon dolarla çelik takip etti. Top­lamda 10 sektör ihracatını ar­tırırken, 16 sektör ocak ayını ekside tamamladı. Ocakta 964 firma ilk kez ihracat gerçek­leştirdi. Birim ihracat değeri 1,54 dolar oldu. Parite geçen ay ihracata 1,1 milyar dolar katkı verdi. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatı da ocak ayın­da yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta Almanya, ithalatta Çin önde

Türkiye’nin ocak ayı dış ti­caret verileri ülke bazında da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. En fazla ihracat yapı­lan ülkeler sırasıyla Alman­ya 1 milyar 780 milyon dolar, ABD 1 milyar 224 milyon do­lar ve İngiltere 1 milyar 205 milyon dolar oldu. Ocak ayın­da ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,8 ola­rak gerçekleşti. İthalatta ise ilk sırada 4 milyar 283 milyon dolarla Çin yer aldı. Rusya 2 milyar 942 milyon dolar, ABD ise 2 milyar 871 milyon dolar­lık ithalatla öne çıktı. Ocak ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,3 oldu.

2 günlük kayıp 2,6 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat, ocak ayının genel olarak ihracatın durgun bir tempo­da başladığı bir ay olduğunu ve her yıl bu durumun görül­düğünü ifade etti. Bolat, şun­ları kaydetti: “Geçen yıl aralık ayında 3 milyar dolar ilave ar­tış sağladığımız için yeni yıl­da mal ihracatında küçük bir azalış gerçekleşti. Bunun da en önemli sebebi 1 Ocak res­mi tatilin perşembe gününe denk gelmesiydi. Bizim yakla­şık 1 milyar 100 milyon dolar ihracat yaptığımız bir gün. 2 Ocak Cuma günü birleştirile­rek özel sektörde uzun bir tatil yapanlar oldu. Bu anlamda or­talama 1,5 milyar dolar ihra­cat yaptığımız cuma günü bi­zim açımızdan önemli bir ka­yıp olmuştu.”

“MERCOSUR ve Hindistan anlaşması yakın takibimizde"

Ticaret diplomasisi faa­liyetlerinin önemine işaret eden Bolat, özellikle AB ile Gümrük Birliği’nin güncel­lenmesi için uğraş verdikleri­ni söyledi. Bolat, AB içinde de ciddi korumacılık eğilimleri olduğuna işaret ederek, “Bu­nun Gümrük Birliği’ne, ihra­catımıza, karşılıklı dış ticare­timize zarar vermemesi için de gerek Ankara’da gerek­se Brüksel’de yoğun temas­lar yürütüyoruz. AB ile bizim Gümrük Birliği ilişkilerimiz­de iki tarafın da ilgilendiği ko­nular var. AB pazarları üzerin­den ülkemize gümrük vergi­siz girmeye çalışan ürünlere yönelik inceleme yapıyoruz. Üretildiği yeri tespit edip on­larla alakalı üçüncü ülke ver­gileri ne ise onu uygulamaya devam ediyoruz. Bundan son­ra da devam edeceğiz. Bu ko­nuda kaygılara şu anda gerek yoktur. AB’nin Hindistan ve MERCOSUR Paktı ülkeleriy­le STA’sını da yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri, ge­rekse Ticaret ve diğer bakan­lıklarımızla yoğun koordinas­yon içinde çalışıyoruz. Etki analizlerini şimdiden başlat­tık” diye konuştu.

Savunma sanayinden ocakta rekor ihracat

Türk savunma ve havacılık sanayii, 2025 yılında yakaladığı rekor ivmesini 2026 yılının ilk ayına da taşıdı. Sektör, ocakta yaptığı ihracat rakamlarıyla tarihinin en güçlü başlangıçlarından birine imza attı. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında bir artış yaşandığını ve 555,3 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Elde edilen bu performansın sektörün sürdürülebilir büyüme kapasitesini ortaya koyduğunu vurgulayan Görgün, “Elde edilen bu sonuç; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerimizin somut bir yansımasıdır” dedi.

"Orta Vadeli Program'da revizyona gitmeliyiz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şeni yıla 282 milyar dolarlık mal ve 128 milyar dolarlık hizmet ihracatı olmak üzere 410 milyar dolarlık hedefle başladıklarının altını çizdi. Gültepe, ancak ihracatçıların yükünün de giderek ağırlaştığını, en büyük pazarları olan Avrupa Birliği’nin ticarette yeni ortaklıklar yaptığını söyledi. TİM Başkanı Gültepe, Avrupa Birliği’nin, Güney Amerika ülkeleri ve Hindistan ile serbest ticaret anlaşması imzaladığını hatırlatarak, bu iki anlaşmanın orta ve uzun vadede Türkiye’ye mutlaka olumsuz yansımaları olacağını belirtti. Gelecek döneme yönelik çalışmaları konusunda bilgi veren Gültepe, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde ihracatı artırmak için farklı anlaşmaları yapmalıyız. TİM olarak her ay yapacağımız çalışmaları 2026’da da yüzde 20-30 büyüteceğiz. OVP’de de bir revizeye gitmeliyiz. Çünkü 2024, 2025 ve 2026’nın ocak aylarında sektörlerin eksileri artıyor, sanayide düşme, hizmette artış var. Biz birlikler olarak çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Şubatta 4-5 ticaret heyeti yapacağız. Hep birlikte ortak akıl ve doğru stratejileri yaparsak bence çift haneli büyümeleri yakalarız.”