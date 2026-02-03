10 günlük tatil ve mücevher ile ihracat yüzde 3,9 geriledi
Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 azalışla 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yaşanan düşüşte geçen ayki 10 günlük resmi tatil ile mücevher ihracatındaki yüzde 59’luk kayıp etkili oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2,9 puan azalarak yüzde 70,9’a geriledi. Parite ise geçen ay ihracata 1,1 milyar dolar katkı verdi.
İhracatı yıla kötü başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay takvim etkisiyle ihracat yüzde 3,9 oranında azalışla 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yaşanan düşüşte 5 hafta sonuna denk gelen 9 günlük tatil ile 1 günlük yılbaşı tatili etkili oldu. Ayrıca, işlenmiş altın ve enerji rafine petrol ürünleri ihracatında yaşanan gerileme de ocak ayı ihracatını olumsuz etkiledi. Geçen ay mücevher ihracatı yüzde 59 gerileme ile 476,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı yüzde 11,2 arttı
Ocak ayında ithalat ise yüzde 0,03 oranında artışla 28 milyar 681 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 11,2 artarak 8,4 milyar dolara yükseldi. Yıllandırılmış ihracat yüzde 3,7 artışla 272 milyar 529 milyon dolar, ithalat da yüzde 5,5 artışla 365 milyar 379 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllandırılmış 12 aylık dış ticaret açığı da 92,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde dış ticaret hacmi de yüzde 4,7 oranında artarak 637 milyar 908 milyon dolara yükseldi. 2026 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,9 puan azalarak yüzde 70,9’a geriledi. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,9 puan azalarak yüzde 82,3’e düştü. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,3 puan azalarak yüzde 87,3 olarak gerçekleşti.
Otomotiv sektörü ilk sırada
Sektörler özelinde bakıldığında ocakta otomotiv 3,1 milyar dolarlık ihracatla yine ilk sırada yer aldı. Otomotivi, 2,3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 342 milyon dolarla elektrik-elektronik, 1 milyar 341 milyon dolarla hazır giyim ve 1 milyar 85 milyon dolarla çelik takip etti. Toplamda 10 sektör ihracatını artırırken, 16 sektör ocak ayını ekside tamamladı. Ocakta 964 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değeri 1,54 dolar oldu. Parite geçen ay ihracata 1,1 milyar dolar katkı verdi. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatı da ocak ayında yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İhracatta Almanya, ithalatta Çin önde
Türkiye’nin ocak ayı dış ticaret verileri ülke bazında da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya 1 milyar 780 milyon dolar, ABD 1 milyar 224 milyon dolar ve İngiltere 1 milyar 205 milyon dolar oldu. Ocak ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,8 olarak gerçekleşti. İthalatta ise ilk sırada 4 milyar 283 milyon dolarla Çin yer aldı. Rusya 2 milyar 942 milyon dolar, ABD ise 2 milyar 871 milyon dolarlık ithalatla öne çıktı. Ocak ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,3 oldu.
2 günlük kayıp 2,6 milyar dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayının genel olarak ihracatın durgun bir tempoda başladığı bir ay olduğunu ve her yıl bu durumun görüldüğünü ifade etti. Bolat, şunları kaydetti: “Geçen yıl aralık ayında 3 milyar dolar ilave artış sağladığımız için yeni yılda mal ihracatında küçük bir azalış gerçekleşti. Bunun da en önemli sebebi 1 Ocak resmi tatilin perşembe gününe denk gelmesiydi. Bizim yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar ihracat yaptığımız bir gün. 2 Ocak Cuma günü birleştirilerek özel sektörde uzun bir tatil yapanlar oldu. Bu anlamda ortalama 1,5 milyar dolar ihracat yaptığımız cuma günü bizim açımızdan önemli bir kayıp olmuştu.”
“MERCOSUR ve Hindistan anlaşması yakın takibimizde"
Ticaret diplomasisi faaliyetlerinin önemine işaret eden Bolat, özellikle AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için uğraş verdiklerini söyledi. Bolat, AB içinde de ciddi korumacılık eğilimleri olduğuna işaret ederek, “Bunun Gümrük Birliği’ne, ihracatımıza, karşılıklı dış ticaretimize zarar vermemesi için de gerek Ankara’da gerekse Brüksel’de yoğun temaslar yürütüyoruz. AB ile bizim Gümrük Birliği ilişkilerimizde iki tarafın da ilgilendiği konular var. AB pazarları üzerinden ülkemize gümrük vergisiz girmeye çalışan ürünlere yönelik inceleme yapıyoruz. Üretildiği yeri tespit edip onlarla alakalı üçüncü ülke vergileri ne ise onu uygulamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu konuda kaygılara şu anda gerek yoktur. AB’nin Hindistan ve MERCOSUR Paktı ülkeleriyle STA’sını da yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri, gerekse Ticaret ve diğer bakanlıklarımızla yoğun koordinasyon içinde çalışıyoruz. Etki analizlerini şimdiden başlattık” diye konuştu.
Savunma sanayinden ocakta rekor ihracat
Türk savunma ve havacılık sanayii, 2025 yılında yakaladığı rekor ivmesini 2026 yılının ilk ayına da taşıdı. Sektör, ocakta yaptığı ihracat rakamlarıyla tarihinin en güçlü başlangıçlarından birine imza attı. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında bir artış yaşandığını ve 555,3 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Elde edilen bu performansın sektörün sürdürülebilir büyüme kapasitesini ortaya koyduğunu vurgulayan Görgün, “Elde edilen bu sonuç; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerimizin somut bir yansımasıdır” dedi.
"Orta Vadeli Program'da revizyona gitmeliyiz"
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şeni yıla 282 milyar dolarlık mal ve 128 milyar dolarlık hizmet ihracatı olmak üzere 410 milyar dolarlık hedefle başladıklarının altını çizdi. Gültepe, ancak ihracatçıların yükünün de giderek ağırlaştığını, en büyük pazarları olan Avrupa Birliği’nin ticarette yeni ortaklıklar yaptığını söyledi. TİM Başkanı Gültepe, Avrupa Birliği’nin, Güney Amerika ülkeleri ve Hindistan ile serbest ticaret anlaşması imzaladığını hatırlatarak, bu iki anlaşmanın orta ve uzun vadede Türkiye’ye mutlaka olumsuz yansımaları olacağını belirtti. Gelecek döneme yönelik çalışmaları konusunda bilgi veren Gültepe, şunları kaydetti:
“Önümüzdeki dönemde ihracatı artırmak için farklı anlaşmaları yapmalıyız. TİM olarak her ay yapacağımız çalışmaları 2026’da da yüzde 20-30 büyüteceğiz. OVP’de de bir revizeye gitmeliyiz. Çünkü 2024, 2025 ve 2026’nın ocak aylarında sektörlerin eksileri artıyor, sanayide düşme, hizmette artış var. Biz birlikler olarak çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Şubatta 4-5 ticaret heyeti yapacağız. Hep birlikte ortak akıl ve doğru stratejileri yaparsak bence çift haneli büyümeleri yakalarız.”