10 Kasım (bugün) bankalar ve borsalar açık mı?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 2025 Pazartesi 87. ölüm yıldönümünde ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılacak. Ulu Önder'in ölüm yıldönümünün resmi tatil olup olmadığı her yıl merak edilirken vatandaşlar "10 Kasım (bugün) bankalar ve borsalar açık mı" diye soruyor.
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıldönümünde saygı ve özlemle anılacak. Atatürk'ün 1938'de İstanbul'da hayata gözlerini yumduğu günün tatil olup olmadığı sıkça sorgulanıyor. Özellikle finans sektörü ile ilgilenenler bankaların ve borsaların açık olup olmadığını araştırıyor. İşte detaylar...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım, resmi olarak tatil günü değildir. Bu nedenle, bankalar ve borsa açık olacak.
