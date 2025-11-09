Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıldönümünde saygı ve özlemle anılacak. Atatürk'ün 1938'de İstanbul'da hayata gözlerini yumduğu günün tatil olup olmadığı sıkça sorgulanıyor. Özellikle finans sektörü ile ilgilenenler bankaların ve borsaların açık olup olmadığını araştırıyor. İşte detaylar...

10 Kasım (yarın) bankalar ve borsalar açık mı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım, resmi olarak tatil günü değildir. Bu nedenle, bankalar ve borsa açık olacak.