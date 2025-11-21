10 kişiden 6’sı online alışverişi yurt dışından yapıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’de uygulanan yasal düzenlemeler ve yüksek vergi oranla­rı, Türk tüketicisinin yurt dı­şından online alışveriş iştahı­nı engelleyemiyor. Son iki yıl­dır Türkiye’de yurt dışından online alışverişleri düzenleyen mevzuattaki düzenlemeler­le gümrük muafiyet sınırında ve vergi uygulamalarında hatı­rı sayılır güncellemeler yapıl­dı. Bilindiği gibi kamuoyunda ‘Temu yasası’ olarak adlandırı­lan düzenleme ile gümrük mu­afiyet limiti 150 eurodan indi­rilerek 30 euro ile sınırlandırıl­dı. Buna göre, Türkiye’de yurt dışından posta veya hızlı kar­go yoluyla gelen bireysel gön­deriler için uygulanan vergisiz alışveriş limiti 30 euroyu geçe­meyecek.

30 euro üzerindeki ürünler ise ticari kapsama gir­diği için yüzde 30 ile 60 arasın­da gümrük vergisine tabii tu­tuluyor. Ancak tüm bu düzen­lemeler, Türk vatandaşlarının yurt dışından alışveriş yap­malarına engel olamadı. DHL eCommerce, 24 ülkede 24 bin kişinin katılımıyla gerçekleş­tirdiği 2025 E-Ticaret Trend­leri Raporu’nun Türkiye so­nuçlarını açıkladı. Rapora göre, Türkiye’de online alışveriş ya­panların yüzde 58’i yani her 10 kişiden yaklaşık 6’sı yurtdışın­daki perakendecilerden alışve­riş yapıyor ve yüzde 37’si bunu en az ayda bir kez gerçekleştiri­yor.

Bankalararası Kart Merke­zi (BKM) verileri de sınır ötesi alışverişteki büyük artış ivme­sini ortaya koyuyor. 2024 yılın­da yerli kartlarla yapılan yurt dışı online harcamaları, 2023’e kıyasla yüzde 135’i aşarak 218 milyar TL’ye ulaştı. 2025’in ilk 9 ayında sınır ötesi online alışveriş hacmi, bir önceki yı­lın aynı dönemine göre yüzde 65’in üzerinde bir artış göstere­rek 320 milyar TL sınırını aştı. 2025’in ilk 5 ayında yurt dışın­dan en çok sipariş verilen ürün 6 milyar TL ile eğitim, kırtasiye ve ofis malzemeleri oldu. Yüz­de 66 artış yaşanan elektronik eşya ve bilgisayar siparişleri 5 milyar TL’yi aştı.

Vergilere rağmen Çin cazibesini koruyor

DHL eCommerce 2025 E-Ticaret Trendleri Rapo­ru’na göre, en çok alışveriş ya­pılan ülkeler arasında yüzde 65 ile Çin başta gelirken, onu yüzde 36 ile ABD, yüzde 28 ile Almanya, yüzde 8 ile Fransa ve İtalya takip ediyor. Sınır öte­si alışveriş yapan tüketiciler özellikle daha düşük fiyatlar nedeniyle yurtdışı siteleri ter­cih ettiklerini belirtiyor. Çin menşeli ürünlere uygulanan yüzde 60’lık gümrük vergisi ve ek masraflara rağmen, nihai fi­yatın hala cazip bulunması, ya­sal engellerin tüketici davranı­şını değiştirmede yetersiz kal­dığını gösteriyor.

Türkiye’deki tüketicilerin dijital alışveriş alışkanlıkları­na odaklanan rapor, Türkiye’de online alışverişin artık büyük ölçüde pazaryerlerinde, cep te­lefonlarında ve sosyal medya platformlarında şekillendiği­ni de ortaya koyuyor. Rapor­da öne çıkan sonuçlara göre, Türk tüketicisi online alışve­riş pazar yerlerini tercih edi­yor.

Akıllı telefonlar üzerinden alışveriş gerçekleştirenlerin oranı yüzde 98. Tüketicilerin yüzde 75’i sosyal medyada alış­veriş yapıyor, yüzde 81’i 2030 yılına kadar sosysl medyanın birincil alışveriş kanalı olaca­ğını düşünüyor. DHL eCom­merce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, “Türkiye’deki tüketi­cilerin, mobile öncelik veren, sosyal medyada son derece ak­tif ve beklentileri yüksek bir profile sahip olduğunu görüyo­ruz.

Raporumuz, alışverişin ar­tık yalnızca bir satın alma süre­cinden ibaret olmadığını, cihaz tercihlerinden platform seçi­mine, ödeme yönteminden içe­rik etkileşimine kadar bütün­sel bir deneyime dönüştüğü­nü ortaya koyuyor. Mobil cihaz kullanımındaki yüksek oran ve sosyal medyanın hızla ana alışveriş kanalına dönüşmesi, Türkiye’yi e-ticarette dinamik ve fırsatlarla dolu bir pazar ha­line getiriyor” dedi.

Rapora göre, Türkiye’deki online alışveriş yapan tüketi­cilerin yüzde 75’i sosyal medya platformlarından alışveriş yap­tığını belirtiyor. Sosyal medya üzerinden alışverişin etkisi yal­nızca sayılara değil, davranış­lara da yansıyor. Trendler veya viral ürünler tüketicilerin yüz­de 85’inin satın alma kararla­rını etkiliyor.

Canlı yayınla ya­pılan alışveriş etkinliklerine il­gi duyan tüketicilerin oranı ise yüzde 76. Tüketicilerin yüzde 44’ü sosyal medya kullanıcıla­rı tarafından oluşturulan içe­riklerin, satın alma kararlarını etkilediğini söylüyor. Z, Y ve X kuşağı Instagram ve YouTube üzerinden alışveriş yaparken, Baby Boomer kuşağı daha çok Facebook’ta ürün keşfi yapıyor. Türkiye’deki tüketicilerin yüz­de 81’i, 2030 yılına kadar sos­yal medyanın birincil alışveriş noktası olacağını düşünüyor. Tüketicilerin en çok satın aldı­ğı ürün kategorileri arasında gi­yim, ayakkabı, kozmetik, elekt­ronik ve ev ürünleri yer alıyor.

Dijital cüzdan kullanımı dünyanın gerisinde

Satın alma sürecinde cihaz tercihlerini gösteren rapora göre, Türkiye’de akıllı telefon­la alışveriş yaptığını belirten tüketicilerin oranı yüzde 98. Masaüstü veya dizüstü bilgi­sayar kullananların oranı yüz­de 86 olurken, perakendecile­rin mobil uygulamalarını kul­lananların oranı ise yüzde 82 olarak gerçekleşiyor. Bu ve­riler, mobil deneyimin alış­verişin merkezine yerleşti­ğini gösteriyor. Tüketicilerin en çok tercih ettiği satın alma yeri ise pazar yerleri. Araştır­maya katılanların yüzde 99’u ürünleri pazar yerlerinden sa­tın aldığını belirtiyor.

Kampanyalara en çok gençler güveniyor

Rapora göre, kasım ayı kampanya dönemi başta olmak üzere tüm kampanya dönemleri, Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 75’i kasım ayı kampanya dönemi boyunca online alışveriş yaparken, yüzde 74’ü tasarruf ve indirimlerin kararlarında etkili olduğunu belirtiyor. En aktif kuşaklar Z ve Y kuşağı olurken, Baby Boomer kuşağı bu kampanya dönemine en az güvenen grup olarak öne çıkıyor.

Türkiye hem tüketici hem tedarikçi

DHL’in e-ticaret raporu, Türkiye’nin e-ticaret alanındaki çift yönlü potansiyeline dikkat çekiyor; Türkiye sadece bir tüketim pazarı değil, aynı zamanda büyüyen bir e-ihracat merkezi olarak da öne çıkıyor. Türkiye’den en çok alışveriş yapan ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Nijerya olarak belirlendi.

10 maddede Türkiye’de e-ticaretin karnesi

1-Mobil merkezlilik: Türk tüketicilerinin yüzde 98’i alışverişlerini akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştiriyor.

2-Pazaryeri dominasyonu: Online alışveriş yapanların yüzde 99’u ürünleri pazar yerlerinden satın aldığını belirtiyor.

3-Sosyal medyanın gücü: Tüketicilerin yüzde 81’i 2030 yılına kadar sosyal medyanın birincil alışveriş kanalı olacağını düşünüyor.

4-Viral etki: Trendler ve viral ürünler, tüketicilerin yüzde 85’inin satın alma kararlarını etkiliyor.

5-Canlı yayın ilgisi: Canlı yayınla yapılan alışveriş etkinliklerine ilgi duyan tüketicilerin oranı yüzde 76 seviyesinde.

6-Geleneksel ödeme hakimiyeti: Ödeme yöntemlerinde kredi ve banka kartları yüzde 98 ile açık ara önde.

7-Sınır ötesi alışveriş yoğunluğu: Tüketicilerin yüzde 58’i yurtdışındaki perakendecilerden alışveriş yapıyor.

8-Yurtdışı tercihinde Çin lider: Sınır ötesi alışverişte yüzde 68 ile Çin en çok alışveriş yapılan ülke.

9-Kampanya dönemi yüksek ilgi: Tüketicilerin yüzde 75’i kasım ayı kampanya dönemi boyunca online alışveriş yapıyor.

10-Kuşak farkı: Kampanya dönemlerine en aktif güvenen ve katılan kuşaklar Z ve Y kuşağıyken, Baby Boomer kuşağı en az güvenen ve katılan grup olarak öne çıkıyor.