10 kişiden 6’sı online alışverişi yurt dışından yapıyor
Yurt dışı alışverişlere getirilen kısıtlamalara rağmen, Türkiye’de tüketicilerin yüzde 58’i yani 10 kişiden 6’sı online alışverişi yurt dışından yapıyor. Yüzde 68 ile Çin ilk sırada yer alırken onu yüzde 36 ile ABD izliyor. 2024’te 218 milyar TL hacmine ulaşan sınır ötesi online alışveriş, 2025’in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’de uygulanan yasal düzenlemeler ve yüksek vergi oranları, Türk tüketicisinin yurt dışından online alışveriş iştahını engelleyemiyor. Son iki yıldır Türkiye’de yurt dışından online alışverişleri düzenleyen mevzuattaki düzenlemelerle gümrük muafiyet sınırında ve vergi uygulamalarında hatırı sayılır güncellemeler yapıldı. Bilindiği gibi kamuoyunda ‘Temu yasası’ olarak adlandırılan düzenleme ile gümrük muafiyet limiti 150 eurodan indirilerek 30 euro ile sınırlandırıldı. Buna göre, Türkiye’de yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla gelen bireysel gönderiler için uygulanan vergisiz alışveriş limiti 30 euroyu geçemeyecek.
30 euro üzerindeki ürünler ise ticari kapsama girdiği için yüzde 30 ile 60 arasında gümrük vergisine tabii tutuluyor. Ancak tüm bu düzenlemeler, Türk vatandaşlarının yurt dışından alışveriş yapmalarına engel olamadı. DHL eCommerce, 24 ülkede 24 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2025 E-Ticaret Trendleri Raporu’nun Türkiye sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, Türkiye’de online alışveriş yapanların yüzde 58’i yani her 10 kişiden yaklaşık 6’sı yurtdışındaki perakendecilerden alışveriş yapıyor ve yüzde 37’si bunu en az ayda bir kez gerçekleştiriyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri de sınır ötesi alışverişteki büyük artış ivmesini ortaya koyuyor. 2024 yılında yerli kartlarla yapılan yurt dışı online harcamaları, 2023’e kıyasla yüzde 135’i aşarak 218 milyar TL’ye ulaştı. 2025’in ilk 9 ayında sınır ötesi online alışveriş hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65’in üzerinde bir artış göstererek 320 milyar TL sınırını aştı. 2025’in ilk 5 ayında yurt dışından en çok sipariş verilen ürün 6 milyar TL ile eğitim, kırtasiye ve ofis malzemeleri oldu. Yüzde 66 artış yaşanan elektronik eşya ve bilgisayar siparişleri 5 milyar TL’yi aştı.
Vergilere rağmen Çin cazibesini koruyor
DHL eCommerce 2025 E-Ticaret Trendleri Raporu’na göre, en çok alışveriş yapılan ülkeler arasında yüzde 65 ile Çin başta gelirken, onu yüzde 36 ile ABD, yüzde 28 ile Almanya, yüzde 8 ile Fransa ve İtalya takip ediyor. Sınır ötesi alışveriş yapan tüketiciler özellikle daha düşük fiyatlar nedeniyle yurtdışı siteleri tercih ettiklerini belirtiyor. Çin menşeli ürünlere uygulanan yüzde 60’lık gümrük vergisi ve ek masraflara rağmen, nihai fiyatın hala cazip bulunması, yasal engellerin tüketici davranışını değiştirmede yetersiz kaldığını gösteriyor.
Türkiye’deki tüketicilerin dijital alışveriş alışkanlıklarına odaklanan rapor, Türkiye’de online alışverişin artık büyük ölçüde pazaryerlerinde, cep telefonlarında ve sosyal medya platformlarında şekillendiğini de ortaya koyuyor. Raporda öne çıkan sonuçlara göre, Türk tüketicisi online alışveriş pazar yerlerini tercih ediyor.
Akıllı telefonlar üzerinden alışveriş gerçekleştirenlerin oranı yüzde 98. Tüketicilerin yüzde 75’i sosyal medyada alışveriş yapıyor, yüzde 81’i 2030 yılına kadar sosysl medyanın birincil alışveriş kanalı olacağını düşünüyor. DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, “Türkiye’deki tüketicilerin, mobile öncelik veren, sosyal medyada son derece aktif ve beklentileri yüksek bir profile sahip olduğunu görüyoruz.
Raporumuz, alışverişin artık yalnızca bir satın alma sürecinden ibaret olmadığını, cihaz tercihlerinden platform seçimine, ödeme yönteminden içerik etkileşimine kadar bütünsel bir deneyime dönüştüğünü ortaya koyuyor. Mobil cihaz kullanımındaki yüksek oran ve sosyal medyanın hızla ana alışveriş kanalına dönüşmesi, Türkiye’yi e-ticarette dinamik ve fırsatlarla dolu bir pazar haline getiriyor” dedi.
Rapora göre, Türkiye’deki online alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 75’i sosyal medya platformlarından alışveriş yaptığını belirtiyor. Sosyal medya üzerinden alışverişin etkisi yalnızca sayılara değil, davranışlara da yansıyor. Trendler veya viral ürünler tüketicilerin yüzde 85’inin satın alma kararlarını etkiliyor.
Canlı yayınla yapılan alışveriş etkinliklerine ilgi duyan tüketicilerin oranı ise yüzde 76. Tüketicilerin yüzde 44’ü sosyal medya kullanıcıları tarafından oluşturulan içeriklerin, satın alma kararlarını etkilediğini söylüyor. Z, Y ve X kuşağı Instagram ve YouTube üzerinden alışveriş yaparken, Baby Boomer kuşağı daha çok Facebook’ta ürün keşfi yapıyor. Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 81’i, 2030 yılına kadar sosyal medyanın birincil alışveriş noktası olacağını düşünüyor. Tüketicilerin en çok satın aldığı ürün kategorileri arasında giyim, ayakkabı, kozmetik, elektronik ve ev ürünleri yer alıyor.
Dijital cüzdan kullanımı dünyanın gerisinde
Satın alma sürecinde cihaz tercihlerini gösteren rapora göre, Türkiye’de akıllı telefonla alışveriş yaptığını belirten tüketicilerin oranı yüzde 98. Masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullananların oranı yüzde 86 olurken, perakendecilerin mobil uygulamalarını kullananların oranı ise yüzde 82 olarak gerçekleşiyor. Bu veriler, mobil deneyimin alışverişin merkezine yerleştiğini gösteriyor. Tüketicilerin en çok tercih ettiği satın alma yeri ise pazar yerleri. Araştırmaya katılanların yüzde 99’u ürünleri pazar yerlerinden satın aldığını belirtiyor.
Kampanyalara en çok gençler güveniyor
Rapora göre, kasım ayı kampanya dönemi başta olmak üzere tüm kampanya dönemleri, Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 75’i kasım ayı kampanya dönemi boyunca online alışveriş yaparken, yüzde 74’ü tasarruf ve indirimlerin kararlarında etkili olduğunu belirtiyor. En aktif kuşaklar Z ve Y kuşağı olurken, Baby Boomer kuşağı bu kampanya dönemine en az güvenen grup olarak öne çıkıyor.
Türkiye hem tüketici hem tedarikçi
DHL’in e-ticaret raporu, Türkiye’nin e-ticaret alanındaki çift yönlü potansiyeline dikkat çekiyor; Türkiye sadece bir tüketim pazarı değil, aynı zamanda büyüyen bir e-ihracat merkezi olarak da öne çıkıyor. Türkiye’den en çok alışveriş yapan ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Nijerya olarak belirlendi.
10 maddede Türkiye’de e-ticaretin karnesi
1-Mobil merkezlilik: Türk tüketicilerinin yüzde 98’i alışverişlerini akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştiriyor.
2-Pazaryeri dominasyonu: Online alışveriş yapanların yüzde 99’u ürünleri pazar yerlerinden satın aldığını belirtiyor.
3-Sosyal medyanın gücü: Tüketicilerin yüzde 81’i 2030 yılına kadar sosyal medyanın birincil alışveriş kanalı olacağını düşünüyor.
4-Viral etki: Trendler ve viral ürünler, tüketicilerin yüzde 85’inin satın alma kararlarını etkiliyor.
5-Canlı yayın ilgisi: Canlı yayınla yapılan alışveriş etkinliklerine ilgi duyan tüketicilerin oranı yüzde 76 seviyesinde.
6-Geleneksel ödeme hakimiyeti: Ödeme yöntemlerinde kredi ve banka kartları yüzde 98 ile açık ara önde.
7-Sınır ötesi alışveriş yoğunluğu: Tüketicilerin yüzde 58’i yurtdışındaki perakendecilerden alışveriş yapıyor.
8-Yurtdışı tercihinde Çin lider: Sınır ötesi alışverişte yüzde 68 ile Çin en çok alışveriş yapılan ülke.
9-Kampanya dönemi yüksek ilgi: Tüketicilerin yüzde 75’i kasım ayı kampanya dönemi boyunca online alışveriş yapıyor.
10-Kuşak farkı: Kampanya dönemlerine en aktif güvenen ve katılan kuşaklar Z ve Y kuşağıyken, Baby Boomer kuşağı en az güvenen ve katılan grup olarak öne çıkıyor.