10 kişiden 7’si enerji maliyetinde yüzde 10'luk artışı kaldıramayacak

Enerji maliyetlerini tüketim miktarına göre düzenlemeyi öngören Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerindeki güncelleme, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 7 Kasım 2024'te duyuruldu. Şubat ayından itibaren mesken aboneleri için yıllık 5 bin kilovat/saat, ticarethane ve sanayi aboneleri için 15 bin kilovat/saat olarak uygulanmaya başlayacak yeni limitlere sayılı günler kala, bütçeleri zorlayan enerji maliyetlerine hazır olunmadığına işaret eden veriler yeniden gündeme geldi. Danışmanlık şirketi EY tarafından Türkiye’de yürütülen bir araştırmaya göre 10 kişiden 7’si, elektrik faturasında yüzde 10’luk artışı dahi bütçe anlamında kaldıramayacağını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan yenilikçi enerji yönetimi platformu Billgy Kurucu Ortağı ve enerji danışmanı Fetih Evren Şahin, “Özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Takipteki KOBİ kredilerinin 80 milyar TL eşiğini aştığı bir dönemde güncellenen Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri, enerji maliyetlerini doğru yönetmeyi kaçınılmaz bir iş zorunluluğuna dönüştürüyor” dedi.

10 kişiden yedisi kişiselleştirilmiş enerji çözümleri talep ediyor

Aynı araştırmada, tüketicilerin yüzde 77’sinin elektrik tedarikçilerinden düşük maliyetli enerji seçeneklerini sunmasını beklediği, 10 kişiden yedisinin (yüzde 67) kişiselleştirilmiş enerji çözümleri talep ettiği de görüldü. İşletmelerin elektrik ve enerji maliyetlerinin sektöre ve iş pratiklerine göre değiştiğini dile getiren Fetih Evren Şahin:

“Tüketicilerin kişiselleştirilmiş enerji çözümleri talebi, bir bakıma enerji danışmanlığına duyulan ihtiyacı da yansıtıyor. Son tarifelerle 100 bin TL ve üzeri enerji faturası ödeyecek olan işletmeler, bu maliyetleri kontrol etmenin, tasarrufu artırmanın öneminin farkına günden güne varıyor. Yenilikçi enerji yönetimi platformu Billgy olarak, bu farkındalığa ve ihtiyaca yanıt verebilmek için doğası gereği karmaşık olan enerji yönetimi süreçlerini herkes tarafından anlaşılabilir kılabilmek amacıyla güncel enerji danışmanlığı yaklaşımını teknolojiyle buluşturduk. ‘Her şey için tech ekran’ sloganı ve ‘artık bilgi net!’ mesajıyla Billgy, kullanıcıların enerji tüketimlerini yönetmelerine, maliyetlerini optimize etmelerine ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirildi. Uzun yıllar enerji danışmanlığı yapan uzman bir ekibin deneyimini ve saha bilgisini teknolojinin hızı ve kapasitesiyle buluşturan Billgy, kullanıcı dostu arayüzüyle enerji yönetim süreçlerini sadeleştirerek, tek bir dijital ekran üzerinden erişilebilir hale getiriyor” dedi.

“Ek enerji maliyetleri yatırımları azaltacak”

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişim güçlükleri ve maliyetleri arttıkça yatırımlarını azaltma eğiliminde olduğunu söyleyen Fetih Evren Şahin, “Tekstil, plastik, otelcilik, AVM, iş merkezleri gibi sektörler, kendi ölçeklerinde en çok enerji faturası ödeyen işletmeler arasında sıralanıyor. Bu şirketler de çoğunlukla İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Manisa gibi sanayi yoğun bölgelerde hizmet veriyor.

Enerji yönetimini dijital çözümlerle kolaylaştıran Billgy olarak biz de Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bu şehir ve sektörleri odağımıza aldık. Enerji tüketim verilerini toplayan, kullanıcıların bu verileri anlamlı ve uygulanabilir içgörülere dönüştürmelerine de olanak sağlayan Billgy, enerji tüketim kalıplarını analiz ederek operasyon verimliliklerini artırıyor. Danışman destekli enerji yönetimi hizmeti sunan Billgy, yatırım gerektirmeyen Maliyet Yönetimi, yatırım gerektirmeyen Enerji Yönetimi gibi paketlerinin yanı sıra, daha kapsamlı bir enerji danışmanlığı isteyen müşteriler için tasarlanmış Sürdürülebilirlik Yönetimi paketleriyle, işletmelerin enerji, tasarruf, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlıyor” diye konuştu.

“Tüketici enerjiye fazladan ödeme yapmaya hazır değil”

Billgy’nin bir dijital enerji danışmanı ve enerji izleme yazılımı olarak öne çıktığını belirten Billgy Kurucu Ortağı ve Enerji Danışmanı Fetih Evren Şahin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “10 yılı aşan enerji danışmanlığı deneyimimizle, hangi ölçek ve sektörde olursa olsun, özellikle de yüksek tüketime sahip abonelerin enerjiye fazladan ödeme yapmaya hazır olmadığını biliyoruz. Ancak Billgy olarak, ‘daha az tüketmek de, daha az harcamak da her zaman mümkün!’ diyoruz. 2025’te enerji maliyetlerini dengelemek, minimum yatırımla en yeni enerji izleme teknolojisine sahip olmak ve talebe bağlı olarak enerji danışmanlığı hizmetine ulaşmak isteyen her kurumsal tüketici, üç paketten birini seçerek Billgy’den teklif alabiliyor. Kullanıcıların taahhütsüz bir biçimde abone olabildikleri Billgy, hızla geri dönüş alabildikleri bu yatırımları sayesinde ürün / hizmet başına maliyetlerini anlamlı ölçüde düşürerek sektöründe rekabet avantajı kazanabiliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyen tüm tüketicileri billgy.net internet sitemize davet ediyoruz.”