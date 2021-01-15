10 milyon liralık konutu olan 9 bin lira değerli konut vergisi ödeyecek

Hüseyin GÖKÇE

Kamuoyunda rant vergisi olarak bilinen Değerli Konut Vergisi’nin uygulama esasları tebliğle belirlendi. Buna göre 2021 yılı değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlara, tutara göre artan oranda vergi uygulanacak. Buna göre 7.5 milyon liraya kadar olan konutların, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 oranında vergi alınacak. Örneğin değeri 10 milyon lira olan bir konut için toplam 9 bin lira değerli konut vergisi ödenecek.

Yasa uyarınca Türkiye genelinde konut amaçlı kullanılan tek meskeni bulunanlar değerli konut vergisinden muaf tutuluyor. Değerli konut vergisine tabi birden fazla taşınmazı bulunanlar ise bunlardan en düşük değerlisi için vergi ödemiyor.

Değerli konut vergisine ilişkin düzenlemenin geçen yıl yürürlüğe giriş tarihi 2021 yılına ertelenmişti. Vergilendirme 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan 5 milyon liralık sınır üzerinden yapılıyor ve bu tutar değiştirilmedi. Ancak vergiye tabi konutların değerleri her yıl, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Örneğin önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranının yüzde 10 olarak belirlenmesi halinde, bu yıl 5 milyon lira olan konutun değeri, bunun yarısı kadar (yüzde 5) artırılarak 5 milyon 250 lira olacak. Mükellef de bu tutar üzerinden vergi hesaplayarak beyan edecek.