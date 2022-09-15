10 milyon m2 ofis konuta dönüşebilecek

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Yönetmelik uyarınca bu alanların yüzde 80’ine karşılık gelen 10 milyon metrekareye yakın kısmı konuta dönüştürülebilecek. Konut satış ve kira fiyatlarındaki artış hızını kesmek ve arzı artırmak amacıyla Ağustos ayında, ofislerin konuta dönüştürülmesi için yönetmelik değişikliği yapılmıştı. Değişikliğe göre ofis-büro amaçlı yapı kullanma izni düzenlenmiş yapılarda, 1 Temmuz 2023’e kadar konut olarak düzenlenebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TOKİ’nin yeni sosyal konut ve altyapılı arsa projesine yönelik yaptığı detaylı açıklamanın ardından inşaat sektöründe ciddi hareketlenme bekleniyor. Bu projenin eksiksiz tamamlanması halinde, 250 bin konut piyasaya arz edilmiş olacak.

Konut fiyatlarında ve kiralardaki astronomik artışın önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen bir başka önlem ise ofis olarak inşa edilmiş ve yapı kullanım izni bu amaçla alınmış taşınmazların konuta dönüştürülmesi yönündeki yönetmelik değişikliği. Ağustos ayında yapılan değişiklikle, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlandırılması şartıyla ofis ve bürolar için tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Bu şekilde düzenlenen taşınmazların oranı yüzde 80’i geçemeyecek.

Buna göre ofis- büro amaçlı yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı yüzde 80’i geçmeyecek şekilde tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

TÜİK’in yapı izin istatistiklerine göre 2022 yılı ikinci çeyreğinde toplam yapı kullanım izni belgesi verilen taşınmazların alanı 22 milyon 973 bin metrekare büyüklüğünde. İlk çeyrekte ise 23 milyon 705 bin metrekarelik taşınmaz için yapı kullanım izin belgesi verildi. Bunlardan konut dışı kullanım amaçlılar için ilk çeyrekte 6 milyon 24 bin metrekare, ikinci çeyrekte ise 6 milyon 181 bin metrekare yapı kullanım izin belgesi düzenlendi. Geçen yılın ilk yarısında 13 milyon 752 bin metrekare alan için yapı kullanma izin belgesi düzenlenirken, bu yılın aynı döneminde izin belgesi verilen alan büyüklüğü yüzde 11,2 azalarak 12 milyon 205 bin metrekareye indi.

Yönetmelik kapsamında bu yıl konut dışı yapı kullanma izin belgesi düzenlenen alanların tamamının dönüşüme gireceği varsayıldığında yüzde 80’lik sınırlamaya göre 9 milyon 764 bin metrekarelik alan konuta dönüştürülebilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yönetmelik yayımlandığında yaptığı açıklamada bu kapsamda 50 bin civarında ofisin konuta dönüştürülebileceğini söylemişti.