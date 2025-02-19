10 yıl sonra rekor alım: Türkiye'den ABD Hazine tahvili hamlesi!

Türkiye, yaklaşık 10 yıl aradan sonra ABD Hazine tahvillerine olan ilgisini artırarak 2024 yılında rekor seviyede alım gerçekleştirdi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin 2023 yılı sonunda 2,17 milyar dolar olan ABD Hazine tahvil portföyü, 2024 yılında 10,7 milyar dolarlık net alımla 12,85 milyar dolara yükseldi.

Tahvillerin Dağılımı

2024 yılı boyunca gerçekleşen bu alımların 9,56 milyar doları uzun vadeli tahvillerden, 3,29 milyar doları ise kısa vadeli tahvillerden oluştu.

En büyük alım ekim ayında yapıldı

Verilere göre, ekim ayında 5,67 milyar dolarlık tahvil alımı yapılarak yıllık bazda en büyük işlem gerçekleştirildi. Aralık ayında ise 756 milyon dolar değerinde ek alım yapıldı.

Geçmiş yıllarla karşılaştırma

Türkiye'nin ABD tahvillerine olan ilgisi 2020 yılı başında 2,79 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak uzun süre sınırlı kalan bu yatırımlar, 2024 yılında önemli bir artış göstererek yeniden yükselişe geçti.

Türkiye’nin ABD Hazine tahvili alımındaki bu artış, küresel piyasalardaki ekonomik dinamikler ve yatırım stratejileri açısından dikkatle izleniyor.