10 yıl sonra rekor alım: Türkiye'den ABD Hazine tahvili hamlesi!
Türkiye, 2024 yılında ABD Hazine tahvillerine yönelik alımlarını rekor seviyeye çıkararak toplamda 10,7 milyar dolar değerinde tahvil satın aldı. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin tahvil portföyü 12,8 milyar dolara yükseldi. En büyük alım Ekim ayında 5,67 milyar dolar ile gerçekleşirken, son alım ise Aralık ayında 756 milyon dolar oldu.
Türkiye, yaklaşık 10 yıl aradan sonra ABD Hazine tahvillerine olan ilgisini artırarak 2024 yılında rekor seviyede alım gerçekleştirdi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin 2023 yılı sonunda 2,17 milyar dolar olan ABD Hazine tahvil portföyü, 2024 yılında 10,7 milyar dolarlık net alımla 12,85 milyar dolara yükseldi.
Tahvillerin Dağılımı
2024 yılı boyunca gerçekleşen bu alımların 9,56 milyar doları uzun vadeli tahvillerden, 3,29 milyar doları ise kısa vadeli tahvillerden oluştu.
En büyük alım ekim ayında yapıldı
Verilere göre, ekim ayında 5,67 milyar dolarlık tahvil alımı yapılarak yıllık bazda en büyük işlem gerçekleştirildi. Aralık ayında ise 756 milyon dolar değerinde ek alım yapıldı.
Geçmiş yıllarla karşılaştırma
Türkiye'nin ABD tahvillerine olan ilgisi 2020 yılı başında 2,79 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak uzun süre sınırlı kalan bu yatırımlar, 2024 yılında önemli bir artış göstererek yeniden yükselişe geçti.
Türkiye’nin ABD Hazine tahvili alımındaki bu artış, küresel piyasalardaki ekonomik dinamikler ve yatırım stratejileri açısından dikkatle izleniyor.