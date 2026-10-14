10 yıldır yüzüne bakan yoktu, şimdi talep patladı

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İngiltere'nin 100 yılı aşkın geçmişe sahip kimya şirketi Croda, zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasıyla kozmetik sektöründe yeni bir büyüme fırsatı yakaladı. Şirketin yaklaşık 10 yıldır ürettiği ancak sınırlı talep gören Volufiline adlı bileşen, hızlı kilo kaybına bağlı olarak yüz bölgesinde oluşan hacim kaybını azaltmaya yönelik ürünlerde kullanılmaya başlanınca satışlarda büyük artış yaşandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, geçmişte ülkenin en önemli sanayi kuruluşları arasında gösterilen Croda, son yıllarda zorlu bir dönemden geçiyordu. Covid-19 salgını sırasında Pfizer'ın aşı üretimine sağladığı katkıyla hisseleri yükselen şirket, sonraki dört yılda borsada değer kaybetti.

10 yıllık ürün yeni bir pazar yarattı

Croda'nın yaklaşık 10 yıldır portföyünde bulunan Volufiline, Anemarrhena bitkisinin kökünden elde ediliyor. Cilde dolgunluk kazandırmayı amaçlayan bileşen, daha önce ağırlıklı olarak vücut kremlerinde kullanılıyordu.

Ancak Ozempic gibi GLP-1 grubu ilaçların yaygınlaşması, ürünün kullanım alanını değiştirdi. Hızlı kilo kaybının ardından bazı kişilerde yanakların çökmesi ve göz çevresinde hacim kaybı yaşanması, kozmetik sektöründe yeni çözümlere yönelik talebi artırdı.

Kamuoyunda "Ozempic yüzü" olarak adlandırılan bu görünüm, Volufiline içeren ürünlere ilgiyi artırdı. Bileşenin cilde daha dolgun bir görünüm kazandırma potansiyeli, özellikle yüz bakım ürünleri geliştiren şirketlerin dikkatini çekti.

Satış gelirleri yüzde 270 arttı

Volufiline'e yönelik talep, Croda'nın finansal sonuçlarına da yansıdı. Şirketin söz konusu bileşenden elde ettiği gelir, yılın ilk yarısında yüzde 270 yükseldi.

Bu dönemde 150'den fazla şirket, Volufiline'i kendi kozmetik ürünlerinde kullanmak üzere anlaşma yaptı.

Ürünün sosyal medyada popüler hale gelmesi de büyümeyi destekledi. ABD'deki TikTok Shop platformunda #Volufiline etiketiyle paylaşılan videoların görüntülenme sayısı 12 ayda 200 milyona ulaştı.

Özellikle Fransız ve Güney Koreli kozmetik üreticilerinin artan ilgisi, Croda'nın uluslararası pazardaki konumunu güçlendirdi.

Şirketin hisselerinde yüzde 25'lik yükseliş

Kozmetik sektöründeki yeni büyüme fırsatı, şirketin borsa performansına da olumlu yansıdı. Croda hisseleri, Ağustos 2025'te gördüğü dip seviyeden itibaren yüzde 25 değer kazandı.

Croda Üst Yöneticisi Steve Foots, Volufiline'e yönelik ilginin beklenmedik olduğunu belirterek ürünün yaklaşık 10 yıldır şirket portföyünde bulunduğunu söyledi.

Foots, Ozempic'in piyasaya çıkmasıyla önemli bir fırsat oluştuğunu, yüz bölgesindeki hacim kaybına yönelik kozmetik çözümler geliştirerek bu fırsatı değerlendirdiklerini ifade etti.

Kozmetik devleri sıraya girdi

Volufiline'e yönelik talep, dünyanın önde gelen kozmetik üreticilerine de ulaştı. Estée Lauder, bileşenin yüzde 92 konsantrasyonlu bir versiyonunu Volufiline adıyla satışa sundu.

Croda ayrıca yıllık 11 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip Güney Kore kozmetik sektörüne de ürün tedarik etmeye başladı.

Şirketin müşteri portföyünde L'Oréal, Procter & Gamble ve Unilever gibi uluslararası üreticiler de bulunuyor.

Yeni hedef saç bakım pazarı

Croda, cilt bakımında yakaladığı büyümeyi saç bakım ürünlerine taşımayı hedefliyor. Şirket, biyoteknoloji kullanılarak geliştirilen sentetik keratin bileşeni KeraBio üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere'nin Daresbury bölgesindeki araştırma tesisinde geliştirilen ürün, ısı, boyama ve tarama nedeniyle zarar gören saçların keratin bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Steve Foots, KeraBio'nun şirketin güzellik sektöründeki ilk büyük ürün lansmanı olacağını belirtti.

Aşı ve kanser tedavilerine yönelik yatırımlar sürüyor

Kozmetik sektöründeki büyümesine rağmen Croda, biyoteknoloji ve ilaç alanındaki yatırımlarını da sürdürüyor.

Covid-19 salgını sırasında Pfizer aşısında kullanılan lipidlerin üretimine katkı sağlayan şirket, İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki tesisini genişletiyor.

Croda yönetimi, mRNA teknolojisinin grip aşıları ve kanser tedavilerinde kullanılmasına yönelik çalışmaların gelecek yıllarda yeni fırsatlar yaratabileceğini değerlendiriyor.

Toplam 5 bin 500 çalışanı bulunan şirketin 950 personeli İngiltere'de görev yaparken üretimin önemli bölümü Avrupa, ABD ve Asya'daki tesislerde gerçekleştiriliyor.