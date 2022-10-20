TL mevduatta menkul kıymet tesisine yönelik atılan yeni adımın ardından pazartesi günü yapılacak 10 yıllık tahvil yeniden ihracında tek haneli faiz görülmesi muhtemel. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) kararı açıklanacak. Reuters’in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ekimde de 100 baz puan indirimle politika faizinin yüzde 12 seviyesinden yüzde 11’e çekilmesi yönünde. Reuters anketine katılan 20 ekonomistin 13'ü TCMB'nin bu ay politika faizini 100 baz puan indirmesini beklerken ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin 50 baz puan indirilerek yüzde 11,50'ye çekileceğini, 6 kurum ise sabit bırakılacağını öngördü. Anketteki medyana göre TCMB'nin 2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren faiz artışlarının başlaması bekleniyor. Haftalık repo faizini 2023 ikinci yarısından itibaren yüzde 17-18 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. En yüksek tahmine göre 2023'ün ikinci yarısında politika faizi yüzde 40 seviyesine kadar yükselebilir. Politika faizinin bugünkü PPK dahil yılsonuna kadar yapılacak tüm PPK toplantılarında 100 baz puanlık indirimlerle birlikte 2023 yılına yüzde 9 seviyelerinde tek haneli politika faiziyle girilmesi öngörülüyor. TCMB, son iki toplantısının 100’er baz puanlık indirimlerle, enflasyona göre düzeltilmiş politika faizini emsaller arasında açık ara en düşük olan – yüzde 71,5'e çekmişti. Bankanın eylül toplantısından bu yana da yıllık enflasyon oranı yüzde 83,5'e yükseldi.

10 yıllık tahvil faizi yüzde 10,5 seviyesinde

Merkez Bankası politika faizinin yanı sıra alınan makroihtiyati önlemler tahvil faizlerinde de düşüşü getiriyor. Merkez Bankası’nın TL mevduata ilişkin önceki gün getirdiği menkul kıymet tesisindeki yukarı yönlü değişikliğin haftaya pazartesi günü yapılacak olan 10 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde etkili olması öngörülüyor. 10 yıllık gösterge tahvil faizi dün itibariyle yüzde 10,5 seviyelerinde bulunuyor. Merkez Bankası’nın önceki günkü adımı öncesinde ise yüzde 13,12 seviyesindeydi. Neredeyse 3 puanlık bir düşüş sağlandı. Bankaların Merkez Bankası’nın TL mevduat hedefini tutturmasının çok olası olmadığını vurgulayan bankacılık kaynakları pazartesi günkü ihalede olmasa bile bir sonrakinde 10 yıllık tahvil faizinin tek haneye düşmesine kesin gözüyle bakıyor.