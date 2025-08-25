100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Müşterilere bozuk para üstü vermekte zorluk yaşayan fırıncı Kadriye Eser, ilginç bir kampanya düzenledi.

Hiçbir yerden bozuk para temin edemediğini belirten Eser, "100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava" yazan bir kağıdı dükkân vitririnine astı.

Özellikle 50 ve 25 kuruşa ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Eser, müşterilerden destek beklediklerini dile getirdi.

Kadriye Eser, "Bozuk para ihtiyacımız olduğu için cama yazı astık. Elimizde yeterince yok, Merkez Bankası'nda da bulunmadığı için kampanya başlattık" dedi.

Para üstü verirken zorlandıklarını anlatan Eser, "Bazen müşterilere ‘50 kuruşunuz var mı?' diye soruyoruz. Bu kampanyayı daha önce de yaptık. O zaman daha fazla getiren olmuştu. Şu anda ise birkaç kişi getirdi. Özellikle 50 kuruşa ihtiyacımız var. 25 kuruş da olabilir ama 1 liraya gerek yok" ifadelerini kullandı.