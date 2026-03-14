100 dolarla gece pazarında başladı, şimdi yılda 1.5 milyon dolar kazanıyor

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde yaşayan 1990’lı yıllarda doğmuş tek çocuk annesi Dong Na, sınırlı imkânlarla başladığı girişimcilik serüvenini milyonluk bir iş modeline dönüştürerek dikkat çekti. Genç girişimci, sadece yaklaşık 100 dolar sermaye ile başladığı sokak tezgâhı işinden bugün yıllık 1.5 milyon dolar gelir elde eden bir giyim markası yaratmayı başardı.

Dong Na’nın hikâyesi, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından azmin ve kararlılığın güçlü bir örneği olarak gösterildi.

Ne birikimi ne düzenli geliri vardı

Dong Na’nın girişimcilik hikâyesi oldukça zor bir dönemde başladı. 2012 yılında henüz yirmili yaşlarının başındayken tek başına çocuk büyütmek zorunda kalan genç kadın, ne birikime ne de düzenli bir gelire sahipti.

Hayatının en zor dönemlerinden birinde, çocuğu için süt tozu alabilmek amacıyla akrabalarından borç almak zorunda kaldığını anlatan Dong Na, o dönemde birçok yaşıtının hâlâ ailesinin desteğiyle rahat bir hayat sürerken kendisinin ağır bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Dong Na, o günleri şu sözlerle anlatıyor:

“Başarısız olma lüksüm yoktu. Eğer başarısız olsaydım çocuğumun dayanacağı kimse olmayacaktı. Ben fakir olabilirim ama çocuğum fakir olmamalı.”

Bu düşünce, onun en zor zamanlarda bile mücadeleyi bırakmamasını sağladı.

Tüm parasını tezgaha yatırdı

Ailesini geçindirmek için düşük sermaye gerektiren bir iş arayan Dong Na, gece pazarlarında tezgâh açmanın iyi bir fırsat olabileceğini fark etti. Elindeki tüm birikimi kullanarak küçük bir sokak tezgâhı kurdu ve kıyafet satmaya başladı.

İşin ilk dönemleri son derece zorluydu. Maliyetleri düşürmek için her gün sabah 05.00’te kalkarak bisikletle toptancılara gidiyor, ürünleri satın alıyor ve akşam saatlerinde sebze pazarlarının önünde tezgâh açarak satış yapıyordu.

Genç kadın çoğu zaman günde yalnızca 3–4 saat uyuyabiliyordu. Tedarikçilerle pazarlık yapmak, ürün taşımak, fiyat karşılaştırmaları yapmak ve satış yapmak gibi tüm işleri tek başına yürütüyordu.

En zor kısmı ise bu yoğun tempoda çocuğuna bakmaktı. Bazen gece geç saatlerde tezgâhını topladığında çocuğu arabasında uyuyakalıyor, Dong Na da onu sessiz sokaklarda eve doğru iterek götürüyordu.

"Yeni Çin tarzı" akımına odaklandı

Zamanla satışları artmaya başlayan Dong Na, sokak tezgâhı işini büyüterek perakende mağazalar açmaya başladı. Girişimci, Çin’de son yıllarda popüler olan “yeni Çin tarzı” olarak adlandırılan moda akımına odaklandı.

Bu moda anlayışı, geleneksel Çin kültürüne ait tasarım unsurlarını modern moda ile birleştiren bir stil olarak biliniyor.

Dong Na’nın kurduğu marka kısa sürede büyüyerek ülke genelinde farklı şehirlerde mağazalar açtı. Satışların artmasıyla birlikte girişimcinin yıllık geliri yaklaşık 1,5 milyon doları aşmayı başardı.

Hedefi 15 milyon dolar ciro

Başarı hikâyesi sosyal medyada yayıldıkça Dong Na’ya yönelik ilgi de hızla arttı. Birçok kullanıcı genç girişimcinin kararlılığını takdir ederek hikâyesinin ilham verici olduğunu dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Bu zorlukları ancak kendisi bilir. Bu tek anne inanılmaz güçlü” yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise “Çocuğunu büyütmek ve hayatını kurmak için tüm enerjisini veren insanlar inanılmaz güçlü olabilir” ifadelerini kullandı.

Dong Na ise elde ettiği başarıyla yetinmeyerek daha büyük hedefler koydu. Genç girişimci, önümüzdeki dönemde markasının yıllık gelirini 15 milyon dolara çıkarmayı hedeflediğini belirtiyor.