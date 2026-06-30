100 milyar doların üzerinde serveti olan kişi sayısı açıklandı

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Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından UBS'nin hazırladığı Küresel Servet Raporu, küresel servetin son yılların en hızlı büyümesini kaydettiğini ortaya koydu. Rapora göre milyarder sayısı ve toplam servet, özellikle ABD ve Asya'daki güçlü büyümenin etkisiyle tarihi seviyelere ulaştı.

Milyarder sayısı 3 bin 302'ye yükseldi

Araştırmaya göre dünyadaki milyarder sayısı geçen yıl yüzde 13,1 artarak 3 bin 302'ye çıktı. Aynı dönemde milyarderlerin toplam serveti ise Nisan 2026'ya kadar olan bir yılda yüzde 25 büyüdü. Böylece milyarderlerin servet artışı, küresel servetteki genel yükselişin de üzerine çıktı.

100 milyar doların üzerinde serveti olan 19 kişi var

Raporda, serveti 50 ila 100 milyar dolar arasında bulunan 18 kişinin yer aldığı belirtilirken, 100 milyar doların üzerinde servete sahip kişi sayısının ise 19'a ulaştığı bildirildi. Bu kişilerin 15'inin ABD merkezli olduğu ifade edildi.

Küresel kişisel servette son yılların en hızlı artışı

UBS verilerine göre küresel kişisel servet 2025 yılında yüzde 10,8 artış gösterdi. Bu oran, 2017'den bu yana kaydedilen en güçlü yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yaklaşık 1 milyon yeni milyoner ortaya çıktı.

Doların zayıflaması serveti yukarı taşıdı

Raporda, verilerin dolar bazında hesaplanması nedeniyle servet artışının bir bölümünün ABD dolarındaki değer kaybından kaynaklandığı belirtildi. Doların zayıflaması, diğer ülkelerde bulunan varlıkların dolar cinsinden değerini yükselterek küresel servet rakamlarını destekledi.

Servet büyüyor, eşitsizlik de artıyor

UBS, gayrimenkul gibi finansal olmayan varlıklardaki değer artışının yaşam standartlarını desteklediğini belirtirken, ekonomik eşitsizliğin de derinleştiğine dikkat çekti. Rapora göre birçok ülkede medyan servet gerilerken, hisse senedi piyasalarına erişimi yüksek olan kesimler servetlerini daha hızlı artırmayı başardı.