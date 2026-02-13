100 yıllık aile mirası sona erdi: Efsane ayakkabı mağazası kepenk indiriyor

Kuzey İrlanda’da yaklaşık bir asırdır hizmet veren köklü ayakkabı mağazası McKillens, faaliyetlerine son verme kararı aldı. Aile işletmesi olarak 100 yıl boyunca bölge halkına hizmet veren mağaza, artan işletme maliyetleri, internet alışverişinin yükselişi ve geleneksel şehir merkezlerindeki perakendenin gerilemesi nedeniyle kapanacağını açıkladı.

Sadık müşteri kitlesiyle tanınıyordu

McKillens ayakkabı mağazası, 1926 yılında Kuzey İrlanda’nın Ballymena kentinde kuruldu ve nesiller boyunca aynı aile tarafından işletildi. Yıllarca bölgenin en bilinen perakende noktalarından biri haline gelen mağaza, sadık müşteri kitlesi ve köklü geçmişiyle tanınıyordu.

McKillen ailesi yaptığı açıklamada, kapanma kararını “derin bir üzüntüyle” aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“100 yılın ardından aile işletmemizin kapanacağını üzülerek duyuruyoruz. Ballymena halkına ve çevre bölgelere nesiller boyunca hizmet etmek bizim için büyük bir ayrıcalıktı.”

Şehir merkezine ikinci büyük darbe

Perakende sektörü temsilcileri, McKillens’in kapanmasını Ballymena şehir merkezi için büyük bir kayıp olarak değerlendirdi. Retail NI CEO’su Glyn Roberts, gelişmeyi “son derece üzücü” olarak nitelendirerek şu açıklamayı yaptı:

“Ballymena’ya 100 yıl hizmet veren saygın bir aile işletmesinin kapanması büyük bir kayıp. Yakın zamanda başka bir köklü mağaza olan Wyse Byse’nin de kapanma kararı alması, şehir merkezi için çifte darbe anlamına geliyor.”