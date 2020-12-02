1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL pandemi destek başvuru işlemleri e-Devlet'ten devam ediyor. Önceki fazlar kapsamında ödemeler tamamlanırken, 3. faz pandemi destek başvurusu yapan vatandaşlar, şu sıralar pandemi destek sorgulaması yaparak başvuru durumunu takip ediyor.

Pandemi destek başvuruları T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile e-Devlet portalından gerçekleştiriliyor. 1000 TL destek için sonuçlar da yine e-Devlet'ten paylaşılıyor.

1000 TL pandemi destek süreci hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. fazın dinamik bir süreç olacağını ve bir bitiş tarihi olmadığını söyledi. Belirli kategorilerde başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik." ifadelerini kullandı.

Pandemi destek başvuruları T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre yapılabiliyor. TCKN son hanesi 0 olan vatandaşlar pazartesi, 2 olan vatandaşlar salı, 4 olan vatandaşlar çarşamba, 6 olan vatandaşlar perşembe, 8 olan vatandaşlar ise cuma günlerinde başvurularını yapabiliyor.