1000 TL pandemi destek başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır?

Uzun süredir devam eden yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlara çeşitli maddi destekler sağlanıyor. Bunların başında da 1000 TL yardım parası geliyor. Pandemi destek başvurusu yapan vatandaşlar, 1000 TL yardım parası için sorgulamanın nasıl yapılacağını araştırıyor.

1000 TL yardım parası başvurusu ve pandemi destek sonuçları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar e-Devlet'e T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile girerek hem başvuru yapabiliyor, hem sonuçları öğrenebiliyor.

Kimler pandemi desteği alabilir?

Daha önce bu destekten faydalanan kişilerin yeniden pandemi destek ödemesi alması mümkün değil. Bu kişilerin yanı sıra 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine göre kamu işçisi, 4/c maddesine göre memur olanlar ile SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile İŞKUR'dan işsizlik ve kısa çalışma ödemesi alanların da bu destekten faydalanması mümkün değil. Bu kişiler tarafından yapılan başvurular doğrudan geçersiz sayılıyor.

1000 TL yardım parası için başvuru süreci ise T.C. Kimlik Numarasının son hanesinde yer alan rakama göre günlere ayrılmış durumda. Buna göre, son hanesi 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 çarşamba, 6 perşembe, 8 ise cuma günü başvuru yapabiliyor. Hafta sonunda ise T.C. Kimlik Numarasının son hanesine bakılmaksızın herkes başvuru yapabiliyor.