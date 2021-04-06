1000 TL pandemi destek parası nasıl sorgulanır?

Yeni tip koronavirüs pandemisi vatandaşları ekonomik olarak zorlarken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine 1000 TL pandemi destek ödemesi yaparak destekliyor. Bu ödenekten faydalanmak için başvuru yapanlar 1000 TL pandemi destek başvuru sonucunun nereden sorgulanacağını araştırıyor. Vatandaşlar bu sorgulamayı e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile yapabiliyor.

Kim hangi gün başvuru yapabilir?

1000 TL pandemi destek ödemesi başvurusu T.C. Kimlik Numarasınun son hanesine göre yapılıyor. Buna göre, son hanesi 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 çarşamba, 6 perşembe, 8 ise cuma günü başvuru yapabiliyor. Bunun yanı sıra hafta sonunda ise bir kısıtlama olmaksızın herkes başvuru yapabiliyor.

1000 TL pandemi destek ödeneği için yapılan başvurularda daha önce bu destekten faydalananlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine göre kamu işçisi, 4/c maddesine göre memur olanlar ile SGK'dan gelir ve aylık alanların başvuruları geçersiz sayılıyor. Ayrıca İŞKUR'dan işsizlik maaşı ve kısa çalışma alanların da başvuruları kabul edilmiyor.