1000 TL pandemi yardımı başvuruları devam ediyor mu?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde vatandaşlar ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken, bu süreçte maddi desteğe ihtiyaç duyulan ailelere 1000 TL pandemi yardımı yapılıyor. Daha önce e-Devlet'ten başvuruların alınması ve bu başvuruların değerlendirilmesi ile işleyen süreç, son dönemde değiştirildi. Artık 1000 TL pandemi yardımı için başvuru alınmayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 TL pandemi yardımı ödemelerinin devam edeceğini duyururken, artık e-Devlet üzerinden bu destekten yararlanmak için başvuru alınmayacak. Bunun yerine Bakanlık tarafından belirlenen 2 milyonun üzerinde haneye 1100 TL nakdi destek sağlanacak. Bu süreçte 2 milyar liranın üzerinden sosyal yardım ihtyiaç sahiplerine ulaştırılacak.

Geçtiğimiz süreçte konu hakkında açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, destekten yararlanmak isteyen vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtirken, ihtiyaç sahibi kimselerin daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV tarafından tespit edilmiş kişiler arasından seçileceğini ifade etti.