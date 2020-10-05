1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

05 Ekim 2020

1000 TL sosyal yardım başvurusu yapacak vatandaşlar, bu işlemi nereden ve nasıl yapacaklarını araştırıyor. 3. faz sosyal yardım ödemeleri öncesinde başvuru yapacaklar işlemlerini e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte 1000 TL sosyal yardım başvurusu hakkında merak edilenler...

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Bunun için öncelikle e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor. Giriş sürecinde vatandaşların e-Devlet şifrelerine sahip olmaları gerekiyor. e-Devlet şifresine sahip olanlar bu şifreleri ve T.C. Kimlik Numaralarını kullanarak sisteme giriş yapabiliyor.

e-Devlet portalına giriş yapanlar e-Hizmetler kısmından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu' hizmetine gitmeleri gerekiyor.

Buraya gelindiğinde sistemde başvuran kişiler tarafından yanıtlanması için sorular yer alıyor. Başvuruda bulunanların T.C. Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor.

Bu adımların tamamlanması sonrasında ise Devam Et botununa basılarak sosyal yardım başvurusu tamamlanıyor.

Başvurular ise belirlenen günlerde yapılabiliyor. Başvuru yapacakların T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre;

0 – Pazartesi

2 – Salı

4 – Çarşamba

6 – Perşembe

8 – Cuma günlerinde başvurularını yapabilecek.