1000 TL sosyal yardım parası: e-Devlet sosyal yardım sorgulama

08 Eylül 2020

1000 TL sosyal yardım paraları için 3. faz başvuruları sürüyor. 1000 TL pandemi yardımı almak isteyen vatandaşlar sosyal yardım başvurusunu gerçekleştiriyor. Başvuru süreci e-Devlet portalından yapılırken, vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım hakkında detayları araştırıyor.

Bu durumdakiler yardım alamayacak

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında ödenen 1000 TL sosya yardım parasından faydalanmak için e-Devlet'ten başvuru yapmak gerekirken, bazı vatandaşlar bu yardım ödemelerinin dışında tutuluyor. 1. ve 2. faz kapsamında bu ödemeyi alanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar ve İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar 1000 TL sosyal yardım parası alamayacak.

Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor

Sosyal yardım parası 3. faz başvuruları e-Devlet'te devam ediyor. Sistemde başvuru sayfasına gelen vatandaşlar, burada kendilerine yöneltilen soruları doğru ve eksiksiz doldurmak zorunda. Başvuru aşamasında adaylardan TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep ediliyor.

Bu bilgilerin doldurulmasının ardından "Devam Et" butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

1000 TL sosyal yardım parası başvuruları vatandaşların T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. TCKN son hanesi; 0 olan vatandaşlara pazartesi, 2 olan vatandaşlara salı, 4 olan vatandaşlara çarşamba, 6 olan vatandaşlara perşembe, 8 olan vatandaşlara ise cuma günlerinde başvuru yapabilir. Cumartesi ve pazar günleri ise bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu yapabiliyor.