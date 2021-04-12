1000 TL yardım başvurusu sorgulama nereden yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sürecinde 1000 TL yardım parası ile vatandaşlara maddi destek sağlamayı amaçlıyor. e-Devlet üzerinden başvurulan 1000 TL pandemi destek ödemesi almak isteyen vatandaşlar, başvuru sonuçlarını da yine e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

1000 TL yardım başvurusu sorgulaması için e-Devlet'e T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapmak gerekiyor.

Peki kimler 1000 TL yardım parası alabiliyor? Bu noktada daha önce bu destekten faydalanan kişilerin yeniden pandemi destek ödemesi alması mümkün değil. Bu kişilerin yanı sıra 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine göre kamu işçisi, 4/c maddesine göre memur olanlar ile SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile İŞKUR'dan işsizlik ve kısa çalışma ödemesi alanların da bu destekten faydalanması mümkün değil. Bu kişiler tarafından yapılan başvurular doğrudan geçersiz sayılıyor.

1000 TL yardım parası için başvuru süreci ise T.C. Kimlik Numarasının son hanesinde yer alan rakama göre günlere ayrılmış durumda. Buna göre, son hanesi 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 çarşamba, 6 perşembe, 8 ise cuma günü başvuru yapabiliyor. Hafta sonunda ise T.C. Kimlik Numarasının son hanesine bakılmaksızın herkes başvuru yapabiliyor.