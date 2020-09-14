1000 TL yardım parası nasıl alınır? | Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama

14 Eylül 2020

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle devletin verdiği 1000 TL yardım parası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pandemi sosyal destek parası başvurusu yapmak isteyen ya da 1000 TL yardım parası başvurusunun sonucunu öğrenmek isteyenler pandemi destek yardımına dair araştırmalar yapıyor. Peki pandemi sosyal destek parası başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 1000 TL yardım parası sonucu nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

Başvurular nereden yapılıyor?

Devletin verdiği 1000 TL yardım parası, pandemi sosyal destek kapsamında vatandaşlara ödeniyor. Bunun için başvurular ve takip süreci e-Devlet portalı üzerinden ilerliyor. T.C. kimlik numarası ve şifre kullanarak e-Devlet sistemine giren vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri altında yer alan "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" kısmından başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Kimler başvurabilir?

Pandemi sosyal destek ödemeleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası ödeniyor. Pandemi sosyal destek ödemesinin önceki ödemelerinden faydalananlar yeniden başvuru yapamıyor. Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları de değelendirilmeye alınmıyor.