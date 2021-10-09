105 ülkeye 6,8 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 105 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil gönderildi.

Binek otomobil ihracatı, bu dönemde 21 milyar 248 milyon 339 bin dolarlık otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 32 pay aldı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 6 milyar 408 milyon 534 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 6 artışla 6 milyar 796 milyon 60 bin dolara yükseldi.

Fransa'ya 1 milyar dolardan fazla ihracat

Binek otomobil ihracatında ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa yer aldı. Bu ülkeye ocak-eylül dönemindeki dış satım, geçen yılın 9 ayına kıyasla yüzde 16 artarak 1 milyar 13 milyon 783 bin dolardan 1 milyar 175 milyon 911 bin dolara çıktı. Fransa'ya yapılan binek otomobil ihracatının toplam binek otomobil ihracatındaki payı yüzde 17,3 oldu.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın 9 aylık döneminde 527 milyon 115 bin dolarlık binek otomobil gönderilen İtalya'ya ihracat, 2021'in aynı aylarında yüzde 20 yükselişle 631 milyon 873 bin dolara ulaştı.

Üçüncü sıradaki Almanya'ya ise binek otomobil ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 592 milyon 487 bin dolardan 627 milyon 49 bin dolara yükseldi.

İspanya'ya ihracat yüzde 27 artış

Yılın üç çeyreğinde, Birleşik Krallık 592 milyon 405 bin dolarlık binek otomobil ihracatıyla dördüncü sırada yer aldı.

İspanya'ya yılın 9 ayında yapılan binek otomobil ihracatı yüzde 27,6 arttı. Geçen yılın 9 ayında 456 milyon 295 bin dolarlık binek otomobil gönderilen İspanya'ya bu yılın aynı döneminde 582 milyon 196 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Polonya 333 milyon 221 bin dolarla 6'ncı, Slovenya 296 milyon dolarla 7'nci, Mısır 271 milyon 759 bin dolarla 8'inci, Belçika 222 milyon 636 bin dolarla 9'uncu, ABD ise 222 milyon 417 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.