108 yıllık traktör şirketi iflas sürecine girdi

Almanya’da klasik traktör tutkunlarının yakından tanıdığı Egelseer Traktoren GmbH, mali darboğaz nedeniyle geçici iflas sürecine girdi. Bavyera eyaletinin Fürth kentinde faaliyet gösteren şirket için mahkeme tarafından geçici iflas yöneticisi atandı.

1918 yılında kurulan şirket, özellikle Alman üretici Schlüter’in eski model traktörlerine yönelik yedek parça ve teknik servis hizmetleriyle tanınıyordu. Schlüter üretiminin 1992’de sona ermesinin ardından şirket, markanın yedek parça dağıtımında önemli rol üstlenmişti.

Parça satışları sert düştü

Yerel basında yer alan bilgilere göre şirketin yaşadığı mali sorunlarda traktör parçası satışlarındaki ciddi gerileme etkili oldu. Buna rağmen bakım ve onarım atölyesinin yoğun şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Şirket yöneticisi Dietmar Helm, iflas başvurusunun uzun değerlendirmeler sonucunda alındığını söyledi. Helm, müşterilere hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek satış ve tamir işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

Çalışan maaşları güvence altında

Şirket çalışanlarının maaşlarının geçici olarak iflas fonu kapsamında koruma altına alındığı bildirildi. Yönetimin temmuz ayına kadar şirket için çözüm arayışını sürdüreceği ifade edildi.