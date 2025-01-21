109 ülkeden yaklaşık 5 bin CEO açıkladı! 2025 için ekonomik büyüme beklentileri neler?

Dünya çapında sektör odaklı denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan PwC'nin Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki yıllık toplantısında 28. Küresel CEO Araştırması yapıldı. 109 ülkeden 4 bin 701 CEO'nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, dünya çapındaki CEO’ların yüzde 60’ı, önümüzdeki 12 ayda küresel ekonomik büyümenin artmasını bekliyor.

CEO’ların yüzde 17’si düşüş bekliyor

Araştırma, CEO’ların yüzde 42’sinin önümüzdeki yıl çalışan sayısını yüzde 5 veya daha fazla artırmayı planladığını, yalnızca yüzde 17’sinin ise bir düşüş beklediğini ortaya koydu. Bu oran, özellikle teknoloji (yüzde 61), emlak (yüzde 61), özel sermaye (yüzde 52) ve ilaç ve yaşam bilimleri (yüzde 51) sektörlerinde daha yüksek.

Dünyadaki en büyük risk makroekonomik dalgalanmalar

CEO’lar küresel ekonomi konusunda iyimser olsalar da, makroekonomik dalgalanmalar (yüzde 29) ve enflasyon (yüzde 27), dünya genelindeki en büyük risk faktörleri arasında bulunuyor. Bölgesel farklılıklar ise dikkat çekiyor; Orta Doğu’da jeopolitik çatışmalar (yüzde 41), Batı Avrupa’da ise siber güvenlik (yüzde 27) ön planda. Afrika’da enflasyon (yüzde 39) birinci sıradaki endişe olurken, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgeleri ise küresel ortalamalarla uyumlu risklere sahip.

Şirketlerde yeniden yapılanma ihtiyacı

CEO’ların yüzde 42’si, şirketlerinin mevcut iş modelleriyle önümüzdeki 10 yıl boyunca sürdürülebilir olmayacağına inanıyor. Bunun başlıca nedeni, düzenleyici ortamın değişimidir. Ancak, şirketlerin yüzde 63’ü son beş yılda değer yaratma süreçlerinde önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

PwC Küresel Başkanı Mohamed Kande, “Bu yılki araştırma, iyimserlik ve gerçekçilik arasında bir dengeye işaret ediyor. İş dünyasının liderleri geleceğe umutla bakıyor, ancak değer yaratma, sunma ve yakalama biçimlerini yeniden tasarlama ihtiyacının farkındalar” şeklinde değerlendirdi.

CEO’ların yüzde 32’si gelir artışı sağladı

GenAI (Generative AI) teknolojisi iş dünyasında daha fazla etkisini gösteriyor. CEO’ların yüzde 56’sı bu teknolojinin çalışanların zaman verimliliğini artırdığını belirtirken, yüzde 32’si ise gelir artışı sağladığını belirtti. Ancak, geçen yıl beklenen karlılık artışı sağlanamadı. CEO’ların yüzde 49’u, önümüzdeki yıl bu teknolojinin karlılığı artıracağını öngörüyor.

PwC Teknoloji ve İnovasyon Sorumlusu Matt Wood, “GenAI’nin işletmelerde olgunlaşmaya başladığını görüyoruz. CEO’lar, bu teknolojinin yeni fırsatlar yaratma gücüne sahip olduğuna inanıyor, ancak aynı zamanda bu değeri hayata geçirmek için aşmaları gereken zorlukların farkında” dedi.

İklim yatırımlarının gelir artışı olasılığı altı kat daha fazla

Son beş yılda yapılan iklimle ilgili yatırımların, gelir artışı sağlama olasılığı altı kat daha fazla. CEO’ların yüzde 33’ü, bu yatırımların gelirlerini artırdığını, yüzde 64’ü ise maliyetleri azaltma ya da sabit tutma konusunda fayda sağladığını ifade etti.

PwC Küresel Ticari Sorumlusu Carol Stubbings, “Dijitalleşmenin getirdiği değişimle sektörler arasındaki sınırlar yıkılıyor. İklim dönüşümü, yapay zeka ve diğer megatrendler bu yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor” şeklinde yorum yaptı.