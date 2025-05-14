11 aydır zam alamayan Ravago işçilerinden grev kararı

Belçika merkezli petrokimya şirketi Ravago'da Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma olmayınca Petrol-İş Sendikası grev kararı aldı.

11 aydır zam alamayan işçiler, bugün grev kararını asarak 17 Haziran’da üretimi durduracaklarını açıkladılar.

Anlaşma sağlanmazsa 17 Haziran'da üretimi durduracaklar

TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine bir süredir eylemlerini sürdüren Ravago'nun Eastchem ve Enplast fabrikalarındaki çalışanlar, bugün sabah saatlerinde tekrar toplandı.

11 aydır zam almadan çalıştıklarını belirten işçiler, grev kararını fabrika binasına astılar. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde 17 Haziran’da üretimi durduracaklarını açıkladılar.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, "Grev kağıdımızı astı, grevimizi ilan ettik. 20-23 Mayıs toplantılarında taleplerimiz masada olacak. Ya bu talepleri kabul edecekler ya da 17 Haziran’da burası şenlik yeri olacak. Üretim duracak, makineler susacak, Ravago işçisinin hak mücadelesi sonuna kadar sürecek. Biz her zaman 'önce müzakere' dedik. 23 Mayıs’a kadar masa açık. Ama Ravago emekçisinin talepleri karşılanmazsa, 17 Haziran sabahı işçinin hakkını vermeyenlerle hesaplaşacağız. Sesimizi duyurmayanlara şalterler ve duracak üretimle sesimizi duyuracağız. İşçinin hakkını verin, grev kapıda" dedi.

Eylem halaylarla son bulurken, işçiler daha sonra fabrikalarına döndü.