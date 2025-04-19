11 il için kalkınma hamlesi: 158 projeye 394 milyar TL kaynak
Türkiye için “Yerel Kalkınma Hamlesi” vizyonuyla hazırlanan ve 11 ili kapsayan Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Giresun’da açıklandı. Proje kapsamındaki, Giresun merkez olmak üzere Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon, Çorum, Amasya’nın potansiyelinden azami seviyede yararlanılarak, bölgedeki yapısal dönüşüme hız verilecek.
Nagihan KALSIN- GİRESUN
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırması beklenen plan, tarımdan turizme, sanayiden lojistiğe kadar çok sayıda alanda dönüşüm hedefliyor. 2024-2028 dönemi için Eylem Planı kapsamında 158 projeye öngörülen toplam yatırım tutarı 394 milyar lira olacak. Amasya, Çorum, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinden oluşan DOKAP bölgesine son 22 yılda (2003-2024) yaklaşık 1 trilyon liralık yatırım sağlanmıştır. 2004 yılında bölgeden yapılan ihracat 1,2 milyar dolar iken 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 6,7 milyar dolara yükselmiştir” dedi. DOKAP Bölgesini 2004 yılında 1,2 milyonun üzerinde turist ziyaret ettiğini dile getiren Yılmaz, “2023 yılında bu sayı yaklaşık 2,5 kat artarak 2,8 milyonu aşmıştır. Şimdi hedefimiz 4,5 milyon turist" açıklamasında bulundu. DOKAP Bölgesi’nde bitkisel üretim alanında tarımsal gelirin 2024 yılında 166 milyar lirayı aştığını aktaran Yılmaz, yeni hedefin 209 milyar TL tarımsal hasıla olduğunu söyledi.
12 milyar liralık 44 yeni özel sektör yatırımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Yerel Kalkınma Hamlesi teşvik programı kapsamında yaklaşık 12 milyar liralık 44 yeni özel sektör yatırımını da bölgeye kazandıracaklarını belirtti. Kacır, “Ortaya koyduğumuz güçlü vizyon doğrultusunda, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi DOKAP Bölgesi’nde de kalkınma hamlelerimizi sürdürecek, bölgeyi ihya etmeye devam edeceğiz” dedi.
13,5 milyar lira bütçeli “Mavi Ekonomide Gelir Artışı Programı” kapsamında; 2028 yılı sonuna kadar iç sulardaki su ürünleri üretimini 77.000 tona, su ürünleri ihracatı yapılan ülke sayısını da 30’a yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen Kacır, “Yine program dahilinde, 3 yeni kıyı turizmi destinasyon alanını bölgemize kazandıracağız. Eylem planımızın 5 yıllık döneminde, yeşile yolculuğun merkezi olan bölgemize, turizm alanında 30,3 milyar lira kaynak aktaracağız” diye konuştu