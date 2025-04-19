11 il için kalkınma hamlesi: 158 projeye 394 milyar TL kaynak

Nagihan KALSIN- GİRESUN

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırması beklenen plan, tarım­dan turizme, sanayiden lojistiğe ka­dar çok sayıda alanda dönüşüm he­defliyor. 2024-2028 dönemi için Ey­lem Planı kapsamında 158 projeye öngörülen toplam yatırım tutarı 394 milyar lira olacak. Amasya, Çorum, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüş­hane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinden oluşan DOKAP bölgesine son 22 yılda (2003-2024) yaklaşık 1 trilyon liralık yatırım sağ­lanmıştır. 2004 yılında bölgeden ya­pılan ihracat 1,2 milyar dolar iken 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 6,7 milyar dolara yükselmiştir” de­di. DOKAP Bölgesini 2004 yılında 1,2 milyonun üzerinde turist ziyaret ettiğini dile getiren Yılmaz, “2023 yılında bu sayı yaklaşık 2,5 kat arta­rak 2,8 milyonu aşmıştır. Şimdi he­defimiz 4,5 milyon turist" açıklama­sında bulundu. DOKAP Bölgesi’n­de bitkisel üretim alanında tarımsal gelirin 2024 yılında 166 milyar lirayı aştığını aktaran Yılmaz, yeni hede­fin 209 milyar TL tarımsal hasıla ol­duğunu söyledi.

12 milyar liralık 44 yeni özel sektör yatırımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh­met Fatih Kacır da Yerel Kalkınma Hamlesi teşvik programı kapsamın­da yaklaşık 12 milyar liralık 44 yeni özel sektör yatırımını da bölgeye ka­zandıracaklarını belirtti. Kacır, “Or­taya koyduğumuz güçlü vizyon doğ­rultusunda, ülkemizin her köşesin­de olduğu gibi DOKAP Bölgesi’nde de kalkınma hamlelerimizi sürdüre­cek, bölgeyi ihya etmeye devam ede­ceğiz” dedi.

13,5 milyar lira bütçeli “Mavi Eko­nomide Gelir Artışı Programı” kap­samında; 2028 yılı sonuna kadar iç sulardaki su ürünleri üretimini 77.000 tona, su ürünleri ihracatı ya­pılan ülke sayısını da 30’a yükselt­meyi hedeflediklerini söyleyen Ka­cır, “Yine program dahilinde, 3 yeni kıyı turizmi destinasyon alanını böl­gemize kazandıracağız. Eylem pla­nımızın 5 yıllık döneminde, yeşile yolculuğun merkezi olan bölgemize, turizm alanında 30,3 milyar lira kay­nak aktaracağız” diye konuştu