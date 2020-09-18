11 ilde 12 bin kadın dijital geleceğe hazırlanacak

18 Eylül 2020

YASEMİN SALİH



Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye’nin dijital gelecek yolculuğunda kadınların etkisini de göz önünde bulundurarak yeni bir istihdam-eğitim projesi başlattı. Vakfın desteği ve Türkiye İş Kurumu ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” projesi, 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılması amaçlıyor. Biri “Dijital Okuryazarlık”, diğeri “Dijital Pazarlama” olmak üzere iki farklı eğitim programının hazırlandığı projede, hem yüz yüze hem de online eğitimler verilecek. Eğitimlere akıllı telefonu olan tüm kadınlar katılabilecek. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, uzun soluklu bir projeye başladıklarını belirterek, “Hedefimiz ilk yılda 11 ilde yaklaşık 12 bin kadına eğitim vermek” dedi.

“Dijital Benim İşim” projesi kapsamında, 11 ilde 10 bin 500 kadına “Dijital Okuryazarlık”, bin 200 kadına ise “Dijital Pazarlama” eğitimleri verilecek. Proje eğitimleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas ve Ağrı’da düzenlenecek. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Hasan Süel, “Kadınların dijitalleşmesi demek, dijital geleceğe daha hazır bir toplum demektir. Bu felsefeyle kadınları dijital ortamda destekleyecek projemizi hayata geçirdik” mesajını verdi.

İŞE YARAR BİR SERTİFİKA OLACAK



TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Bekir Aktürk, “Dijital Benim İşim” projesiyle işgücü piyasasına olumlu katkılar sağlanacağına inandıklarını belirtti. Dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu zamanlarda, nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayan Aktürk, “Vatandaşlarımızın teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini artırabilecek, işgücü piyasasına katkısı olacak her türlü çalışmayı desteklemeye de devam ediyoruz. Bu kapsamda Dijital Benim İşim projesinden daha fazla kadının yararlanması için tüm duyuruları yapacağız, bilgileri paylaşacağız. Ayrıca eğitimler sonrasında yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunduğumuz “İş Kulüpleri” aracılığıyla da kadınlara destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DİJİTAL EĞİTİMLERE KADINLARIN İLGİSİ DAHA FAZLA TÜRKİYE’DE



994 halk eğitim merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile hizmet verdiklerini söyleyen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de kadınların dijital eğitim programlarına olan ilgisine dikkat çekti. “2019-2020 yıllarında genel, meslekî ve teknik alanlarda toplam 438 bin 610 kurs açılmış ve bu kurslara 8.5 milyon kursiyer katılmıştır. Kursiyerlerin 5.1 milyonu kadınlardan oluşuyor” diyen Büyük, dijital yeterlilikleri artıracak kurslara talebin de arttığına vurgu yaptı. Büyük sözlerini şöyle sürdürdü: “2019-2020 yıllarında açılan 10 kurstan biri özellikle çeşitli yaş gruplarındaki kadın kursiyerlerin tercih ettiği Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) kursu oldu. Bu veriler bize kadınların teknolojiyi öğrenmeye ne kadar istekli olduklarını gösteriyor. ‘Dijital Benim İşim’ projesiyle de kadınlara uzaktan eğitim yoluyla dijitalleşmenin önünü açıyoruz. Proje kapsamındaki eğitimlerin yüzde 66’sı yüz yüze, yüzde 34’ü online olacaktır. Eğitimlerde toplam 140 öğretmen görev alacak. Program sonrasında verilecek sertifika ile kadınlar iş hayatına atılacaklar.”