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11. Kalkınma Planı Meclis'te kabul edildi

11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

11. Kalkınma Planı Meclis'te kabul edildi
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2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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