11 merkez bankasından Powell'a destek mesajı

Küresel merkez bankası yetkilileri, Trump yönetiminin baskısı altındaki ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile dayanışmak için bildiri kaleme aldı.

11 merkez bankasından ortak bildiri

Merkez bankası yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Hizmet ettiğimiz vatandaşların çıkarları doğrultusunda fiyat, finansal ve ekonomik istikrarı sağlamak son derece önemlidir. Bu nedenle, hukukun üstünlüğüne ve demokratik hesap verebilirliğe tam saygı göstererek bu bağımsızlığı korumak kritik önem taşımaktadır" dedi.

Powell'a toplam 11 merkez bankasından destek gelirken, bildiriye Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İsveç Merkez Bankası Başkanı Erik Thedéen, Danimarka Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Christian Kettel Thomsen, İsviçre Merkez Bankası Başkanı Martin Schlegel, Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock, Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Gabriel Galipolo, Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache, Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ve Uluslararası Ödemeler Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Pablo Hernández de Cos imza attı.

Japonya Merkez Bankası bildiriyi imzalamadı

Bazı merkez bankacıları, açıklamaya katılmamalarıyla dikkat çekti. G7 ülkeleri arasında, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda açıklamayı imzalamadı. Medya ilişkileri bölümü Bloomberg'e yaptığı açıklamada BOJ'un diğer merkez bankalarının tepkileri hakkında yorum yapmaktan kaçındığını belirtti.