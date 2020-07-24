1,1 milyon dolar değerinde siyah incir, hava kargo ile uçtu

24 Temmuz 2020

Bu yıl kesim tarihi 29 Temmuz, ihracat tarihi ise 30 Temmuz olarak belirlenen siyah incir, başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. 2019 yılında toplam 45 ülkeye siyah incir gönderen Türkiye'nin hava kargoyla yapılan siyah incir ihracatı 1 milyon 124 bin dolara ulaştı.

Siyah incirin hasat ve ihracat tarihlerinin belirlemesine dair yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sektörün zarar görmemesi için üreticilerin ve ihracatçıların kesim ve ihraç tarihlerini dikkate alması gerektiğini söyledi.

Üreticilerin belirlenen tarihlere göre ürün hasadını yapmaları ve sonrasında ürünlerini ihraç etmeleri uyarısında bulunan Uçak, şunları kaydetti:

"Tüm üreticilerimizin sürdürülebilir bir ihracat için kesim tarihine uyarak, gıda güvenliğini ve insan sağlığını önceleyerek büyük bir duyarlılık ve hassasiyet içerisinde üretim yapması gerekiyor. Özellikle siyah incir hassas ve raf ömrü az bir ürün. Dolayısıyla taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi gerekiyor. Bu durum yurt dışındaki talepleri etkileyen en önemli unsurlardan biri. 2019’da 20 bin 334 ton taze inciri 51 ülkeye ihraç ederek ülkemize 49 milyon dolar kazandırdık. Taze incir ihracatımızın 43 milyon 376 bin dolarlık kısmını siyah incir oluşturuyor. Siyah incir ihracatında 60 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz.”

Uçak, siyah incirin çoğunlukla Avrupa ülkelerine gönderildiğini, pazarı genişletme çalışmalarının devam ettiğini özellikle Uzak Doğu pazarındaki ihracat rakamlarını artırmak için yoğun mesai yaptıklarını dile getirdi.

İhracat yüzde 22 arttı

Dünyanın en kaliteli incirinin Türkiye’de yetiştiğini söyleyen Hayrettin Uçak, geçen yıl 17 milyon dolarla Almanya, 5 milyon dolarla İngiltere ve Hollanda, 3 milyon dolarla Avusturya, 2 milyon dolarla Fransa, Rusya ve Hong Kong olmak üzere toplamda 45 ülkeye siyah incir ihracatı yapıldığını aktardı. İhracatın 2019'da yüzde 22 arttığını açıklayan Uçak, "2018’de 14 bin 794 ton olan siyah incir ihracatımız 2019’da 17 bin 697 tona ulaştı. Önümüzdeki dönemde bunu 50 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. İncirlerimiz en uzak destinasyonlardan bile talep görüyor. Hava kargoyla yapılan siyah incir ihracatımız 2019’da 1 milyon 124 bin dolara ulaştı. Sarı incirin ise kesim tarihi 25 Temmuz, ihracat tarihi 26 Temmuz. Sarı inciri geçen sene 35 ülkeye göndererek 5 milyon 569 bin dolar gelir sağladık. Bu yılki kalite ve verimden de son derece memnunuz.” diye konuştu.

"Sütten iki kat daha fazla kalsiyum içeriyor"

Siyah incirin İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar girdiğini söyleyen Hayrettin Uçak, “Yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç yerine kullanılıyor. İçinde C vitamini dışında bütün vitaminler mevcut. Sütten iki kat daha fazla kalsiyum var. Balığın içinde yüksek miktarda bulunan omega-3 ve omega-6’yı bile içerisinde barındırıyor. Tam bir antioksidan deposu. Hücrelerin yenilenmesinden cilt ve kalp sağlığına, beyin ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasından bağışıklık sistemine kadar bin bir derde etki ediyor.” dedi.