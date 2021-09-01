11 takım ismini değiştirdi

Ceyhun KUBURLU

Türk futbolu ekonomik açıdan son dönemlerin en zor günlerini yaşarken, Anadolu takımları çareyi isim sponsorluğunda buldu. Bu sezon Süper Lig’de mücadele eden 20 takımın 11’inde isim sponsoru bulunuyor. Kulüpler bu sponsorluklardan 2 milyon TL ile 10 milyon TL arasında gelir sağlıyor. Şimdiye kadar takımın önüne isim sponsoru almayan kulüpler ise Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor oldu. Bu kulüpler isim sponsorluğuna sıcak bakmıyor. Ancak birçok dev şirketin gözü bu sponsorluklarda.

Uzun süreli sponsorluk

İsim sponsorluklarında en önemli konuşardan birisi uzun süreli sözleşmeler oluyor. Bu konuda Sivasspor, Konyaspor, Başakşehir, Alanyaspor ve Rizespor öne çıkıyor. Bu kulüpler yıllardır aynı isim sponsoru tarafından destekleniyor. Böylece marka algısı ve sponsora olan destek de artmış oluyor. Uzun süreli sponsorlukların kulübe yaptığı ekonomik katkı da çok büyük.

Gelir 10 milyon liraya kadar çıkıyor

Bu alandaki sponsorluklar formadan daha değerli. Birçok resmi alanda kulüpler isim sponorları ile anılıyor. Maç esnasında spikerler isim sponsorları ile anons ederken, medyada kulüplere isim sponsorları ile yer veriyor. Bu sponsorlukların değer Süper Lig’de 2 milyon liradan başlıyor ve 10 milyon liray kadar çıkabiliyor. Avrupa ve Türkiye Kupası bonusları kulüplerin daha fazla para kazanmasını sağlıyor.