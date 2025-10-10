11 ülkeden dev şirketler katılacak: Gündem dijital yatırımlar! Yatırım Danışma Komitesi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak Yatırım Danışma Komitesi (YDK) toplantısı, 11 Ekim 2025 Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

Toplantıya 11 farklı ülkeden, aralarında küresel yatırım fonları, sanayi devleri ve teknoloji liderlerinin bulunduğu 30’dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticisi katılacak.

Ana gündem: Küresel Tedarik Zincirleri ve Dijital Yatırımlar

Bu yılki toplantının odak noktası, “Küresel Tedarik Zincirleri” ve “Dijital Yatırımlar” olacak.

Pandemi sonrası dönemde değişen üretim ve tedarik zinciri yapıları, iklim krizi, yeşil dönüşüm ve jeopolitik risklerin küresel ekonomide yarattığı etkiler ele alınacak.

Ayrıca Türkiye’nin yapay zekâ, büyük veri, 5G ve siber güvenlik gibi alanlarda hızla büyüyen teknoloji girişimciliği ekosistemi de gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.

Bakanlar ve iş dünyası temsilcileri katılacak

Toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu katılacak.

İş dünyası ve sivil toplum tarafını ise TOBB Başkan Yardımcısı Şekip Avdagiç, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ozan Diren, YASED Başkanı Tolga Demirözü, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ve DEİK Başkanı Nail Olpak temsil edecek.

Politika tasarımına yön veren istişare platformu

YDK, Türkiye’nin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve küresel ölçekte yatırımcı güveninin artırılması amacıyla oluşturulmuş bir istişare platformu niteliği taşıyor.

Toplantılarda uluslararası yatırımcıların önerileri alınarak, bu görüşler politika tasarımına dahil ediliyor.

Geçtiğimiz yıl komitede sunulan öneriler doğrultusunda; yatırım teşvik sisteminin güncellenmesi, iklim Kanunu’nun yürürlüğe girmesi, Emisyon Ticaret Sistemi hazırlıkları, 5G altyapısına yönelik ihale sürecinin ilerletilmesi gibi önemli adımlar atılmıştı.

Yatırımcı güvenini artıran yapısal adımlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır birer sunum yapacak.

Program, iki oturum halinde “Küresel Tedarik Zincirleri” ve “Dijital Yatırımlar” temalarıyla devam edecek.

Yılmaz’ın, toplantıda Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme, yatırımcı güveni ve dijital dönüşüm stratejisi hakkında mesajlar vermesi bekleniyor.