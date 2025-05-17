11 yeni milletlerarası anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye, farklı alanlarda işbirliğini derinleştirmek amacıyla toplam 11 milletlerarası anlaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımladı. Anlaşmalar; turizm, su kaynakları yönetimi, veterinerlik, sağlık, gençlik, spor, enerji, bayındırlık ve ulaştırma gibi pek çok sektörü kapsıyor.

Azerbaycan ile turizm, su yönetimi ve veterinerlik alanında imzalanan anlaşmalar iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Arnavutluk’la ormanların ve korunan alanların sürdürülebilir yönetimine dair mutabakat zaptı, çevresel işbirliğini artırıyor.

Cezayir ile gençlik, spor ve bayındırlık alanlarında imzalanan anlaşmalar, halklar arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Endonezya ve Moğolistan ile sağlık ve tıp bilimleri alanındaki işbirliği anlaşmaları, karşılıklı faydaya dayalı ortak projeleri destekleyecek.

Enerji alanında Sao Tome ve Principe ile imzalanan mutabakat zaptı, hidrokarbon ve teknik bilgi paylaşımını kolaylaştıracak. Namibya ile hava ulaştırma anlaşması, uluslararası hava hizmetlerinde yeni fırsatlar yaratacak. Estonya ile kara ulaştırması alanında yapılan protokol ise taşımacılık işbirliğini derinleştiriyor.

Bu anlaşmalar Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel işbirliğini artırma stratejisinin önemli adımları olarak öne çıkıyor.