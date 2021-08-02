1100 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara 1100 TL pandemi yardımı veriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen 1100 TL pandemi yardımı için başvuru süreci merak ediliyor. Bu destek için başvurular e-Devlet'ten yapılabiliyor.

1100 TL pandemi yardımı başvurusu nasıl yapılır?

1100 TL pandemi yardımı için başvurular e-Devlet'ten yapılabiliyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'e T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile girerek, "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" yaparak destek talebinde bulunabiliyor.

Bu süreçte başvuru günleri TCKN'nın son hanesine göre yapılıyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurular yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabiliyor.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar bu destekten faydalanamıyor.