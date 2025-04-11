112'ye sahte ihbar yapanlar yandı: 15 bin lira ceza geliyor!

2025 yılının ilk üç ayında yapılan 14,6 milyon çağrının yüzde 30'unun asılsız olduğu saptandı. Bu noktadan yola çıkılarak yapılan çalışmalar sonucunda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız arama yapanlara ilişkin 32 maddeden oluşan bir kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti imzasını taşıyan teklifte, çağrı merkezini gereksiz yere ısrarla arayanlara 1500 lira, ekipleri gereksiz yere meşgul edenlere ise 15 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.