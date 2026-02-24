118 yıllık market tarih oldu! Aile işletmesi kapandı

ABD’de 118 yıllık köklü bir market zinciri daha tarih oldu. New York merkezli Breen ailesi, 1908’e uzanan aile işletmesinin son mağazasını da kapatma kararı aldı. Karar, bağımsız marketlerin giderek zorlaşan rekabet koşulları karşısında ayakta kalmakta zorlandığını bir kez daha ortaya koydu.

Bağımsız market sayısı yüzde 39 azaldı

ABD’de bağımsız market zincirleri uzun süredir düşüş trendinde. 1990 ile 2015 yılları arasında bağımsız market sayısı yüzde 39 azalarak 2 bin 648’e geriledi. Yıllık ortalama 30 mağaza kapanışı yaşandı.

Teknolojik dönüşüm, artan işletme maliyetleri ve iş gücü sorunları, zaten düşük kâr marjlarıyla çalışan yerel işletmeleri daha da zor durumda bıraktı.

"Artık yeni bir sayfa açma zamanı"

New York’ta faaliyet gösteren Breen ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Artık yeni bir sayfa açma zamanı” diyerek son şubeyi de kapattıklarını duyurdu.

Yüzde 60 indirimle sattılar

Kapanış duyurusunda, mağazada kalan ürünlerin yüzde 60 indirimle satıldığı belirtildi.

Wayne County bölgesinde 1908’den bu yana faaliyet gösteren aile, geçmişte birden fazla şubeye sahipti. Palmyra şubesi 2022’de, Williamson’daki mağaza ise 2024'te kapanmıştı.

Dev zincirler rekabeti sertleştirdi

Bağımsız marketler; Walmart, Costco, Target ve Amazon gibi dev perakende zincirleriyle rekabet etmek zorunda kaldı. Bu zincirler düşük fiyat stratejileri ve yüksek satın alma gücü sayesinde pazardaki paylarını artırdı.

Özellikle indirim marketi Aldi’nin her yıl yüzlerce yeni mağaza açması, küçük oyuncular üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pazar dengesi tamamen değişti

2003 yılında ABD’nin en büyük 15 market zincirinin 10’u geleneksel süpermarketlerden oluşuyordu. 2023’e gelindiğinde tablo tersine döndü ve ilk 15’in 10’u geleneksel olmayan büyük perakende zincirlerinden oluşmaya başladı.

Walmart’ın pazar payı yüzde 16’dan yüzde 29’a yükselirken, Costco ve Amazon gibi oyuncular da ilk sıralara yerleşti.